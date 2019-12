La rôtisserie Benny&Co ouvre dans le quartier Duvernay

Benny&Co., une importante chaîne de rôtisseries familiales québécoise, ouvre son 61e restaurant dans le quartier Duvernay, à Laval. Cette rôtisserie est la 4e à ouvrir sur le territoire lavallois, après celles de Fabreville (2003), Auteuil (2008) et Sainte-Dorothée (2016).

« Chaque ouverture est unique et permet de réunir toutes les parties prenantes locales qui font le succès de Benny&Co. Nous sommes fiers de nos employés qui travaillent avec cœur et qui ont le souci d’offrir un service à la clientèle exceptionnel », explique Jean Benny, président, Benny&Co.

Bénéficiant d’une solide relève issue de la 3e génération, Benny&Co. croit qu’il est important de répondre à la demande et de satisfaire les consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter, près de chez eux, une rôtisserie qui fait la renommée de la famille Benny. Benny&Co. prévoit investir environ 150 M$ pour consolider sa présence au Québec et prendre de l’expansion du côté de l’Ontario.

Un nouveau modèle d’affaires

Benny&Co. poursuit sa stratégie d’expansion au Québec et en Ontario en ouvrant ses portes aux franchisés provenant de l’extérieur de la famille Benny, qui demeure propriétaire à 100 % de la marque Benny&Co., afin de percer de nouveaux marchés.

L’entreprise, qui depuis 60 ans était exploitée à 100 % part des membres de la famille Benny, continuera de laisser une place à ceux-ci, tout en donnant la possibilité à des franchisés qui partagent les mêmes valeurs. Bien que le modèle d’affaires évolue, l’entreprise souhaite croître sans oublier ses origines.

« Nos valeurs familiales demeurent primordiales. Notre décision d’ouvrir à de nouveaux franchisés nous permettra de rejoindre des restaurateurs qui souhaitent se rejoindre à notre entreprise. Nous avons l’entrepreneuriat à cœur et nous sommes enthousiasmés face à l’avenir », précise Yves Benny, vice-président, Développement des nouveaux marchés, Benny&Co.

Les entrepreneurs ou restaurateurs qui souhaitent en apprendre davantage sur les possibilités de franchises avec Benny&Co. peuvent obtenir de l’information en ligne.