Du mobilier de bureau pour rester organisé

C’est bien connu, un espace de travail qui manque d’organisation diminue l’efficacité d’un employé. Sans le bon mobilier de bureau, on doit régulièrement chercher du matériel ou des documents parmi l’amas d’items divers sur notre bureau. Par ailleurs, un environnement bordélique diminue la motivation.

En plus d’augmenter la productivité, un espace de travail bien organisé permet de diminuer le stress. Vous ne chercherez plus votre stylo préféré pour signer des contrats ou bien des papiers importants en lien avec un vieux projet.

Votre poste de travail doit s’adapter à vos besoins et vos préférences. Vous devez être confortable et le style de votre rangement doit être instinctif.

Attribuer une place à chacune de vos fournitures de bureau

Aménagez vos tiroirs et vos classeurs pour que chaque crayon, brocheuse et trombone trouve sa place. Vous pouvez utiliser des séparateurs ou bien acheter des meubles avec des zones délimitées. Bien sûr, chaque fois que vous vous servez d’un item, vous devez le replacer à sa place à la fin de son utilisation. Un mot d’ordre général consiste à conserver sur le plan de travail uniquement les fournitures qui servent régulièrement. Tout le reste devrait retourner à son lieu assigné.

La même logique s’applique à vos documents papier. Si vous ne vous en servez pas durant une journée de travail, il devrait retrouver sa place dans un classeur. Chacun possède ses préférences pour trier ses documents. Vous pouvez opter pour un classeur, un organisateur sur votre bureau ou bien une bibliothèque.

Acheter des boîtes de rangement avec verrou

Pour conserver une surface de travail propre et dégagée, il est primordial d’avoir des espaces dédiés au classement du matériel de travail. Des petites boîtes de rangement qui se glissent sous le bureau permettent aux employés de ranger leurs effets personnels et ainsi faire de la place sur le plan de travail. De plus, cette méthode permet de diminuer les risques de vol et d’augmenter la confidentialité de chacun.

Où ranger ses objets de travail

Sur le plan de travail : votre ordinateur avec le clavier, la souris et l’écran ainsi que votre agenda et quelques crayons.

Autour du plan de travail : vos dossiers en cours, vos lettres de la journée et les documents que vous utilisez quotidiennement. Ces papiers peuvent facilement se classer dans un trieur.

Dans les tiroirs : les fournitures que vous utilisez occasionnellement, vos effets personnels tout comme vos documents confidentiels qui ne devraient pas traîner sur votre bureau. Au besoin, prenez le soin de barrer ce tiroir quand vous quittez votre travail le soir.

Dans la bibliothèque : vos cartables de compte et vos livres de référence. Vous pouvez également y ranger vos anciens dossiers sur lesquels vous risquez de retravailler dans les prochaines semaines.

Dans une armoire : vos boîtes d’archives, vos vieux dossiers clos, vos factures que vous devez garder plusieurs années et les rapports de vos employés.

Pour améliorer votre ambiance de travail, rien n’est mieux qu’un bon ménage avant de bien organiser l’ensemble de vos affaires.