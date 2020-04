Plus de 4 M$ disponibles pour soutenir les PME lavalloises

Dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises du gouvernement du Québec, la Ville de Laval dispose de 4 270 800 $ pour soutenir les PME de son territoire.

Cette aide d’urgence est offerte sous forme de prêt pouvant atteindre 50 000 $. Elle vise à soutenir les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19 et qui ont besoin de liquidités pour maintenir, consolider ou relancer leurs activités.

À cette aide s’ajoutent les mesures déjà mises en place par la Ville de Laval en réponse à cette situation exceptionnelle :

·Report du paiement du compte de taxes au 1er septembre 2020

·Prêt COVID-19 pour fonds de roulement (maximum de 100 000 $)

·Moratoire sur les remboursements pour les programmes Fonds locaux d’investissement (FLI) et de solidarité (FLS).

Demande de réserve financière

En plus de ces appuis financiers, les PME lavalloises peuvent compter sur l’accompagnement offert par le Service du développement économique. « Nous travaillons activement avec nos partenaires à un plan de relance qui permettra de stimuler rapidement l’économie locale, et ce, grâce à des outils et à des programmes adaptés pour chaque industrie, fait remarquer Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif responsable du développement économique. Nous avons aussi demandé à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de nous permettre de créer une réserve financière pour mieux accompagner nos entrepreneurs ».

Pour en savoir plus sur les modalités entourant l’aide d’urgence offerte aux PME lavalloises, consulter le site Web lavaleconomique.com, sous Mesures d’aide aux entrepreneurs et aux entreprises. L’équipe du Service du développement économique de la Ville de Laval demeure disponible pour répondre aux questions des entrepreneurs de Laval par téléphone au 450 978-5959 ou par courriel à [email protected].