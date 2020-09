Deux fois plus de choix à la nouvelle Friperie des Laurentides

Renaissance a annoncé le déménagement de sa friperie et de son centre de dons situés sur le boulevard Des Laurentides. Sa nouvelle adresse est désormais située au 1770, boulevard Des Laurentides à Laval (anciennement le 381, boulevard Des Laurentides).

Le magasin a rouvert ses portes sur une superficie deux fois plus grande et mieux adaptée pour recevoir ses clients et réceptionner les dons de la communauté.



« Nous répondons ainsi aussi au succès de la Friperie Des Laurentides et pourront proposer deux fois plus de choix à notre clientèle », a déclaré Éric St-Arnaud directeur général de Renaissance.

« Ce succès de nos magasins va de pair avec le succès de notre mission sociale. En effet, nos friperies acceuillent des parcours d’insertion qui permettent d’intégrer chaque année des centaines de personnes au marché du travail » a-t-il également souligné.

Les chasseurs de trésors trouveront leur compte dans les rayons de la nouvelle friperie! Les horaires sont inchangés :



o Lundi à vendredi : 9 h – 21 h

o Samedi : 9 h – 17 h

o Dimanche : 10 h – 17 h