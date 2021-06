Lancement du Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des communautés noires

Les députés fédéraux de Laval annoncent le lancement du Fonds pour l’entrepreneuriat des communautés noires, faisant partie du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires. Administré par la Fédération Africaine Canadienne de l’Économie (FACE).

Le Fonds fournira un financement pouvant atteindre 250 000$ aux propriétaires d’entreprise et aux entrepreneurs noirs afin qu’ils puissent faire croître et prospérer leur entreprise maintenant et dans l’avenir.

« Le Fonds pour l’entrepreneuriat des communautés noires est une belle nouvelle pour les propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs noirs de Laval ! Nous constatons l’apport des entrepreneurs noirs ici à Laval qui, avec le Fonds, continuera de créer de la richesse localement, mais surtout, de faire rayonner notre communauté d’affaires lavalloise », soulignent les députés fédéraux de Laval.

Faits en bref

Le Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires est constitué des fonds suivants :

Jusqu’à 53 millions de dollars au titre du Fonds pour l’écosystème national pour les organismes de soutien aux entreprises dirigées par des Noirs partout au pays. Ce fonds aidera les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs noirs à accéder à du financement et à des capitaux, à des services de mentorat et de planification financière, et à de la formation en gestion d’entreprise. Le budget de 2021 a proposé un investissement additionnel de 51,7 millions de dollars dans ce fonds.

Jusqu’à 291,3 millions de dollars en soutien, par l’entremise du Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d’entreprise et aux entrepreneurs noirs. Le gouvernement du Canada investit 33,3 millions de dollars, et la BDC, qui sera le premier partenaire financier, investit 130 millions de dollars. Un soutien additionnel de 128 millions de dollars a été conjointement engagé par des institutions financières, dont la Banque Royale du Canada, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque TD, Vancity et la Caisse Alterna.

Jusqu’à 6,5 millions de dollars en soutien au Carrefour du savoir pour l’entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l’état de l’entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et aidera à cerner les occasions de croissance et les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir. La direction du Carrefour sera assurée par des organismes communautaires et de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, en partenariat avec des établissements d’enseignement.

Les sommes ci-dessus incluent les coûts associés à la gestion des fonds.

Les concepts soumis pour le Fonds pour l’écosystème national et le Carrefour du savoir sont en cours d’examen.