1  125  000 $ pour soutenir le secteur agroalimentaire

La Ville de Laval, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, annonce le renouvellement de l’entente sectorielle agroalimentaire en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. La première entente ayant été concluante, les partenaires se sont donc réunis pour renouveler leur appui soutenant ainsi concrètement le milieu agricole et les transformateurs de Laval.

Cette entente vise notamment la mise en commun de ressources financières et techniques afin de mettre en œuvre des projets prioritaires et structurants pour le développement du secteur agroalimentaire du territoire lavallois.

« Nous sommes ravis du renouvellement de cette entente avec nos partenaires. L’agriculture est importante pour la Ville de Laval : elle fait partie de son histoire et de son identité. Nous souhaitons que les Lavalloises et les Lavallois soient fiers de leurs agriculteurs, qu’ils soient fiers des produits cultivés et récoltés ici, à même leur ville. Investir dans celle-ci, c’est aussi investir dans notre économie, dans notre environnement et donc, dans notre futur », souligne Ray Khalil, membre du comité exécutif, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et responsable des dossiers de l’agriculture.

« Je me réjouis de constater que l’engouement de la Ville de Laval pour l’agriculture se poursuit. Cette démarche créera un effet de levier significatif pour les secteurs agricole et agroalimentaire de Laval et s’inscrit directement dans notre vision qui est de développer un secteur bioalimentaire plus prospère, plus durable et davantage ancré dans le territoire », affirme André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

L’entente comprend notamment un appui financier des partenaires, dont 225 000 $ du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : Priorités bioalimentaires et 810 000 $ en service et en contribution financière de la Ville de Laval provenant du plan de relance et du Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du Fonds régions et ruralité.

Objectifs et projets

Cette entente triennale a pour objectifs d’assurer la mobilisation des acteurs du milieu autour d’une vision commune, d’harmoniser les actions en matière agroalimentaire, de traiter des enjeux liés à la relève et au rapprochement avec les consommateurs, d’aider les entreprises dans leurs projets d’innovation dans une perspective de développement durable et de mettre en œuvre les projets mobilisateurs qui seront établis dans le cadre du prochain Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

Parmi les projets de la dernière entente qui ont contribué au dynamisme du secteur agroalimentaire de Laval, soulignons la Stratégie de remembrement, des outils et de la formation pour les producteurs et les entreprises en transformation, un sondage sur les cibles en vue d’une meilleure connaissance du marché ainsi que le déploiement de différentes campagnes de visibilité (médias traditionnels et numériques).

Les partenaires de l’entente

Outre la Ville de Laval, les partenaires signataires de l’entente sont :