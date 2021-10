Tourisme Laval honoré au gala des Grands prix du design

Avec son agence Oasis communication, Tourisme Laval a reçu le prix platine dans la catégorie Actualisation de marque lors de la 14e édition des Grands Prix du Design qui s'est tenue le 21 octobre.

De plus, l’organisation avait déjà remporté l’or avec deux nominations soit une dans la catégorie Actualisation de marque design de marque et l’autre pour Design de logo.

« L’équipe de Tourisme Laval est très heureuse de recevoir ce prix qui met en valeur un partenariat important avec Oasis communication visant à faire rayonner la destination touristique de Laval et tous ses attraits », d'indiquer Hélène Vézina, directrice des communications de l’organisation.

Institué par la revue INT.Design, ce concours célèbre le travail de créateurs qui visent à améliorer la qualité de vie et l’environnement bâti, ainsi que les clients privés et publics qui font confiance à ces entreprises dans la réalisation de leurs projets dans plusieurs disciplines, notamment l’architecture, l’immobilier, le design intérieur et la photographie.

L’édition 2021, portée par un jury international, incluait le volet communication et design graphique. Plus de 30 pays ont participé à ce concours qui rejoint la ligue internationale des concours majeurs dans l’industrie.



« Une ville qui ose se démarquer ! La simplicité du lettrage crée un logo percutant », a souligné le jury.