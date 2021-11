Samya Namir nommée directrice régionale de Laval

Sévrine Labelle, présidente-directrice générale d’Evol, vien d’annoncer la nomination de Samya Namir au poste de directrice régionale de Laval.

Mme Namir, qui occupait le poste de conseillère analyste depuis mars dernier, détient deux baccalauréats de l’Institut international d’études supérieures du Maroc. Elle est également détentrice d’un permis du Fonds d’investissement (CSI) et poursuit présentement un certificat en gestion de risque à l’Université de Toronto.

Pendant près de deux ans, elle a été gestionnaire principale de crédit à la Financière Wells Fargo de Montréal et a passé 11 années à la Banque Nationale, tout d’abord en tant que banquier personnel, puis comme représentante — services financiers aux entreprises, et finalement au poste de directrice de comptes — PME services financiers aux entreprises.

Reconnue pour sa grande capacité d’analyse et son approche personnalisée, Mme Namir sera dorénavant responsable, dans ses nouvelles fonctions, du développement des affaires de la région, d’effectuer la préanalyse des demandes de financement et de l’accompagnement post-financement de notre clientèle.

« Depuis son arrivée en poste, il y a près de 8 mois, madame Namir a su démontrer ses compétences ainsi que son réel engagement envers le succès des entrepreneur·e·s. Elle saura relever ce nouveau défi avec succès et je suis convaincue que les entrepreneur·e·s de Laval apprécieront son approche humaine. Bon succès Samya! », de mentionner Mme Labelle.

À propos d’Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l’acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d’une enveloppe de plus de 52,5M$ pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l’accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD).