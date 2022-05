Le Sheraton Laval devient des plus innovateurs à la suite de travaux de rénovations

Après plus de deux ans de travaux acharnés, le Groupe Hôtelier Grand Château dévoile enfin le tout nouveau Sheraton Laval et son Centre de congrès intégralement remis au goût du jour.

Que ce soit l’extérieur de l’hôtel, le Centre des congrès, les espaces publics et le restaurant, tout a été repensé pour répondre aux besoins de la clientèle, tant corporative que touristique.

Premier Marriott de la région de Laval, le Sheraton souhaite ainsi se positionner comme chef de file des nouvelles tendances de l’hôtellerie.

Un Centre des congrès des plus innovants

Parmi les plus grands Centres de congrès du Québec, le Sheraton propose un espace totalisant 45 000 pieds carrés entièrement dédiés aux rencontres corporatives. Les possibilités sont infinies pour les organisateurs quant à la configuration des espaces.

En effet, 22 000 pieds carrés de surface peuvent être totalement modulables, selon les besoins, grâce à des murs mécaniques et des parois vitrées amovibles. Il est donc possible d’avoir jusqu’à huit salles polyvalentes, le tout pouvant être configuré de 70 façons différentes.

Avec un accès direct à la terrasse extérieure, la nouvelle salle Lavalloise profite d’une luminosité exceptionnelle pour tout type d’évènements ou congrès. Les évènements peuvent alors se dérouler à l’intérieur et à l’extérieur.

Par ailleurs, les outils multimédias, comprenant ceux en lien avec le son et l’éclairage, ont été modernisés. Avec un espace comparable à une toile vierge et des outils technologiques de pointe, il ne reste plus qu’à repousser les limites de l’évènementiel pour créer des souvenirs inoubliables.

Une expérience gastronomique hors pair

Une nouveauté, le comptoir Gourmand La Spesa est désormais des plus innovants !

Au menu, les clients et les clients pourront profiter de délicieux cafés, des sandwichs gourmets, des salades fraîches, tout cela disponible en tout temps pour satisfaire toutes les fringales.

Les pauses café des congrès sont maintenant des plus flexibles avec cette nouvelle installation qui permet aux convives de changer d’atmosphère et ainsi réellement se détendre. Le menu offre une sélection qui, en plus de tenir compte des allergènes, propose une grande sélection de choix pouvant s’adapter aux goûts et besoins de chacun. Avec La Spesa, l’organisateur d’un congrès peut ainsi offrir une plus grande latitude aux participants. Cet espace, des plus pratique et chaleureux, est aussi bien apprécié des clients et visiteurs de l’hôtel au quotidien.

Au restaurant La Piazza, le décor a été revu au goût du jour et le résultat est époustouflant ! Le cellier, entièrement vitré, est des plus impressionnants. Gastronomiquement, les invités vivront une expérience mémorable avec le délicieux menu à l’inspiration italienne et méditerranéenne du Chef Eric Robidoux et une carte de cocktails concoctée chaque jour sur place par un mixologue.

À propos du Groupe Hôtelier Grand Château :

Le GHGC possède et administre deux hôtels de renom dans la région de Laval ainsi qu’un prestigieux golf depuis plus de 25 ans. Leaders dans cette région, les établissements hôteliers évoluent dans un contexte d’affaires innovateur en développement et comptent plus de 500 employés.