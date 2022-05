Laval signe une entente de deux ans avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval

La Ville de Laval conclut une entente d’aide financière de 335 482 $ avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCILaval) pour 2022 et 2023.

Cette entente vise à soutenir principalement la réalisation de projets structurants en lien avec les priorités de développement économique de la Ville et en respect de la mission de la CCILaval envers la communauté d’affaires. Laval accompagne financièrement la CCILaval, un partenaire économique important, depuis 2015.

« Dans un environnement d’affaires qui se transforme rapidement, l’approche collaborative avec nos partenaires économiques est essentielle. C’est dans cette optique que nous avons développé une étroite collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. Cette approche préconisée par Laval économique permet d’offrir des expertises multiples et des solutions qui répondent aux besoins des entreprises installées sur notre territoire. », commente Christine Poirier, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau et responsable du développement économique.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien financier de la Ville de Laval pour les deux prochaines années. Outre les collaborations habituelles entre nos organisations, notamment pour le journal économique MAG et le Gala Dunamis, l’entente permet à la Chambre de poursuivre le déploiement de deux projets structurants, soit la poursuite du programme Prox-Commerce et de l’événement Évolution Laval. En tant qu’initiative d’impact en développement durable, Évolution Laval devient un événement annuel. D’ailleurs, l’édition 2022 sera orientée au bénéfice des entreprises lavalloises, et en 2023, on retrouvera une portée internationale. Rappelons que la 1re édition en 2021, soutenue aussi par la Ville de Laval, a réuni plus de 2 000 personnes. », mentionne Caroline De Guire, présidente-directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie de Laval.

Projets structurants soutenus par l’entente

Programme Prox-Commerce : animer 4 noyaux commerciaux, identifier des projets porteurs et réaliser un plan d’affaires afin de pérenniser le programme.

Évolution Laval 2022 : réaliser une édition locale de rencontres d’affaires proposant des contenus sur le développement durable.

Évolution Laval 2023 : réaliser la 2e édition de l’événement incluant un volet international sur le développement durable.