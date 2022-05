L’Imaginaire s’installe sur 18 000 p.c. au Carrefour Laval pour un investissement de 3 millions $

Après avoir laissé planer le suspense, l’Imaginaire annonce officiellement qu’une 6e succursale ouvrira ses portes en octobre au Carrefour Laval !

Considérée comme le plus grand commerce de collection et de passe-temps au Canada, l’entreprise familiale, qui a débuté ses activités en 1986 à Québec dans un local d’à peine 150 pieds carrés, pourra donc maintenant rassembler les passionnés et les collectionneurs de la Rive-Nord de Montréal.

Tous les univers qui ont contribué à forger la réputation de l’Imaginaire y seront représentés, notamment les jeux de société, les jeux de cartes à collectionner, les mangas, les casse-têtes, la monnaie, les cartes de sport, les comics américains, les figurines de collection et plus encore !

18 000 PIEDS CARRÉS DE DÉCOUVERTES

En plus de leur boutique en ligne qui connaît une forte croissance, les propriétaires de l’entreprise demeurent convaincus de la pertinence de boutiques physiques pour desservir leur clientèle.

Témoins de l’importance accordée à l’expérience en magasin, toutes les succursales Imaginaire se démarquent par leur design éclaté aux couleurs vives et proposent différentes zones thématiques pour chacun des univers qui y sont représentés. Plusieurs d’entre elles se sont d’ailleurs vu attribuer des prix de design prestigieux, notamment le « Outstanding Store Design » au GAMA Tradeshow en 2018 et la Certification Or aux Grands Prix du Design en 2021.

Mettre les pieds dans une boutique Imaginaire, c’est donc entrer dans un monde de passionnés qui échappe à l’ambiance sobre des centres commerciaux.

C’est d’ailleurs l’une des grandes fiertés de Benoît Doyon, fondateur de l’entreprise : « Peu de choses me rendent plus heureux que d’entendre des clients me dire que magasiner à l’Imaginaire leur donne envie de revenir au centre d’achats ».

M. Doyon se réjouit également de constater que, malgré l’importance du magasinage en ligne, les clients sont toujours au rendez-vous en boutique et continuent d’apprécier le service d’expertise offert par de véritables passionnés.

Au moment de l’ouverture prévue à la mi-octobre, plus de 3 millions de dollars auront été investis dans la succursale située près du Old Navy et The Children’s Place au Carrefour Laval.

Tout comme ses prédécesseurs, la boutique promet d’impressionner les clients par son choix d’articles unique et par sa grande variété d’inventaires, qui regroupe plus de 70 000 produits. Un espace sera également réservé aux passionnés qui désirent jouer en magasin.

UNE EXPANSION… DE PASSIONNÉS



L’entreprise a connu une croissance impressionnante depuis sa fondation en 1986 par M. Doyon et sa conjointe, Mireille. Maintenant dirigée par leurs deux fils, Anthony et Dave, elle regroupera six boutiques dispersées à travers la province cet automne (Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et Laval) et prévoit employer pas moins de 300 spécialistes en décembre 2022. Victime de son succès, la première boutique Imaginaire – celle située à Québec – fera d’ailleurs peau neuve au cours de l’été dans un nouveau local de 28 000 pieds carrés afin de mieux répondre aux besoins grandissants de l’entreprise.

Et, à en croire la famille Doyon, il faudra garder l’œil ouvert au cas où d’autres annonces se pointeraient le bout du nez ! Tout porte à croire que le premier petit-fils de M. Doyon, Benjamin, aura du pain sur la planche s’il décide de se joindre à l’entreprise familiale dans quelques années.

À PROPOS DE L’IMAGINAIRE

L’Imaginaire est une entreprise familiale québécoise qui réunit passionnés et collectionneurs de différents univers depuis 1986. Sa mission est d’offrir aux collectionneurs une vaste gamme de produits dans les univers qui les passionnent.