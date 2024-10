Communauté d’affaires de Laval : Une formation et une nouvelle plateforme

Le 21 octobre dernier, le Collège Montmorency a lancé Propul.se, sa nouvelle plateforme de formation asynchrone à l’intention des entreprises et des organismes lavallois, dont Laval économique est le partenaire financier.

Le lancement s’est déroulé au Collège, en présence de Christine Poirier, représentante officielle du maire de Laval et responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Laval, du commissaire aux affaires internationales et à la main- d’œuvre à la Ville, M. Bonnet Huor, du directeur général du Collège,Benoit Lessard, et de la directrice de la formation continue et des services aux entreprises, Catherine Parent.

Une plateforme conviviale pour une gestion efficace des formations asynchrones

Les personnes présentes à l’événement ont eu droit à une démonstration en direct de la puissance de la nouvelle plateforme. Ils ont pu y découvrir les dix compétences transversales abordées dans les capsules de formation et traitant certains thèmes, dont l'utilisation et la compréhension du numérique, la collaboration et la communication efficace, l'adaptabilité face aux changements et l’inclusion et le respect de la diversité (EDI).

Un partenariat composé d’experts dans leur domaine respectif

La plateforme Propul.se, conçue en collaboration avec Centiva et Héléva. Les entreprises et organismes pourront optimiser le temps de travail des équipes de ressources humaines et de gestion en simplifiant l’organisation des formations destinées aux membres de leur personnel.

« Nous sommes fiers, aujourd’hui, de nous être adjoints d’un précieux partenaire, soit Laval économique, pour offrir une solution de formation unique pour les entreprises et organismes de Laval. Le Collège Montmorency développe, chaque année, de nouveaux marchés avec son service aux entreprises et ce partenariat vient bonifier notre offre de service. Je tiens à remercier, particulièrement, les membres du corps professoral, qui agissent comme formateurs afin de soutenir la communauté d’affaires de Laval dans la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et compétente », M. Benoit Lessard, le directeur général du Collège Montmorency.

Un nouveau parcours de formation pour développer des compétences du futur

« Depuis la pandémie, de nouveaux besoins ont émergé dans la communauté d’affaires. Parmi ceux-ci, il y a l’accroissement des demandes d’apprentissage numérique auprès du personnel en entreprise. Soucieuse de répondre aux besoins des entreprises et organismes du territoire lavallois, la Direction de la formation continue et des services aux entreprises du Collège Montmorency a saisi l’occasion de développer un service clé en main de formations mettant de l’avant les compétences transversales », Catherine Parent, directrice de la formation continue et des services aux entreprises.

Accès gratuit d’un an à Propul.se grâce à Laval économique

Le partenariat conclu entre le Collège Montmorency et Laval économique permettra à 400 membres de la communauté d’affaires de Laval d’accéder gratuitement au contenu de Propul.se pour une période d’un an.

« La Ville de Laval, par l’entremise de Laval économique, est heureuse de contribuer au succès de la plateforme Propul.se en facilitant son accès à la communauté d’affaires de la région. Il était tout naturel pour nous de s’allier à l’expertise et au savoir-faire du Collège Montmorency puisque l'établissement collégial est un partenaire de choix dans la formation de la main-d’œuvre à Laval », Mme Christine Poirier, représentante officielle du maire de Laval ainsi que responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Laval.