Un modèle d’affaires au service de la collectivité à Laval

Dans le cadre du Mois de l’économie sociale, la Ville de Laval, en étroite collaboration avec son service de développement économique, Laval économique, et le Pôle régional d'économie sociale de Laval (PRESL), est fière d’annoncer l’adoption de la première Politique de l’économie sociale de Laval.

La Ville vise à devenir une destination reconnue pour son leadership en entrepreneuriat collectif. Forte de ses grandes orientations, la politique permettra de maximiser la contribution de l’entrepreneuriat collectif au développement économique sur le territoire, de favoriser et d’encourager l’engagement citoyen, de continuer à soutenir et accompagner les entreprises d’économie sociale de toutes tailles et d’activer différents leviers financiers et stratégiques afin d’optimiser le développement de ce modèle d’affaires.

« Je suis extrêmement fière du lancement de notre première politique d’économie sociale lavalloise, un engagement que nous avions pris auprès de l’écosystème de l’entrepreneuriat collectif. Cette politique dédiée exclusivement à l’entrepreneuriat collectif nous dote d’orientations précises qui nous permettent de nous distinguer grandement à travers le Québec. Nos investissements sont déjà fort significatifs, mais nous souhaitons que la politique, et le plan d’action qui suivra suscitent assurément un intérêt accru pour la création et le développement d’entreprises collectives, en plus de faciliter le développement de projets porteurs distinctifs au bénéfice des Lavalloises et des Lavallois. , indique Cecilia Macedo, présidente des assemblées du conseil municipal, responsable de l’économie sociale et conseillère municipale de Marigot.

Laval dénombre plus de 270 entreprises en économie sociale sur son territoire. Ces entreprises, qui emploient plus de 5 000 personnes, génèrent des revenus évalués à 548 M$. À l’échelle municipale, la Ville joue un rôle clé pour soutenir ces entreprises et leurs projets.

« À Laval économique, les entreprises lavalloises sont au cœur des préoccupations de notre équipe d’experts. Bien qu’encore trop peu connu, l’entrepreneuriat collectif en tant que modèle d’affaires répond aux valeurs et aux ambitions de plusieurs entrepreneurs dynamiques et innovants. Notre objectif ultime est de susciter de nouveaux projets structurants et permettre à Laval de se positionner comme leader dans ce modèle entrepreneurial. », ajoute Lidia Divry, directrice de Laval économique

Avec l’adoption de cette première politique au conseil municipal du 5 novembre dernier et la présentation de son plan d’action prévue pour le premier trimestre 2025, Laval est fière de soutenir et de dynamiser cette filière, en complément des politiques en vigueur sur le territoire. Cette démarche s'aligne parfaitement avec la vision stratégique de Laval économique, qui aspire à faire de Laval la Capitale des opportunités et un territoire d’expérimentation.

À propos de Laval économique

Porte d’entrée des entreprises sur le territoire lavallois, Laval économique est un groupe d’experts en solutions d’affaires pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur développement de façon innovante, responsable et durable ou pour celles qui désirent s’implanter à Laval