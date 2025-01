L'économie s'est contractée de 0,2 % en novembre, indique Statistique Canada

Statistique Canada indique que le produit intérieur brut réel a diminué de 0,2 % en novembre au pays, soit la plus forte contraction mensuelle de l'économie depuis décembre 2023.

Cependant, l'agence a souligné vendredi que son estimation préliminaire pour décembre indiquait une augmentation de 0,2 % pour le dernier mois de l'année.

L'estimation préliminaire suggère un taux de croissance annualisé de 1,8 % au quatrième trimestre de 2024.

Le rapport économique est publié alors que les États-Unis menacent d'imposer des tarifs sur les marchandises en provenance du Canada dès samedi.

Pour novembre, Statistique Canada a déclaré que les industries productrices de biens se sont contractées de 0,6 %, l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz ayant chuté de 1,6 % en novembre.

Le secteur des services publics a diminué de 3,6 % en novembre, la production, le transport et la distribution d'électricité ayant chuté de 4,4 %.

Les industries productrices de services ont légèrement reculé de 0,1 % en novembre, plombées par le secteur du transport et de l'entreposage, qui a chuté de 1,3 %, touché par des arrêts de travail, dont une grève de 55 000 employés des postes.

Statistique Canada a également souligné les conflits de travail au port de Montréal et au port de Vancouver au cours du mois.

L'agence a noté que plusieurs industries liées aux loisirs, notamment l'hébergement et la restauration, les arts, le divertissement et les loisirs ainsi que le transport aérien, ont connu une croissance en novembre, grâce à l'arrivée de la tournée Eras de Taylor Swift à Toronto.

Le secteur de l'hébergement et de la restauration a augmenté de 1,4 % en novembre, soit la plus forte hausse depuis janvier 2023, tandis que les arts, le divertissement et les loisirs ont progressé de 0,8 %. Le transport aérien a augmenté de 1,3 % en novembre.