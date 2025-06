Ouvert ou fermé pour la Fête nationale du Québec?

Ce mardi, 24 juin, la grande majorité des Québécois resteront à la maison en ce jour férié de Fête nationale du Québec. Rappelons que ce congé est non-déplaçable ce qui mène à de nombreuses fermetures de commerces et de services.

Il y a quelques exceptions, mais qui risquent d'offrir des heures plus limitées. Pour vous éviter de vous cogner le nez, il est recommandé de s'informer soit en ligne ou par téléphone si le lieu est bien ouvert.

Voici une liste pour vous aider à vous y retrouver.

Ouvert

Pharmacies

Dépanneurs

Certains petits commerces d’alimentation

Restaurants et bars

Stations-service

SAQ à petite surface (375 m2 ou moins)

Installations culturelles et sportives (piscines, les plages et les bibliothèques)



Fermé

Banques

Postes Canada

Magasins et épiceries à grande surface (IGA, Métro, Provigo…)

Commerces de détail

Centres commerciaux

Succursales de la SAQ

Succursales de la SQDC

Centres de services de la SAAQ

Les écocentres

De nombreux services de santé seront également fermés ou en service limité

Tous les services gouvernementaux

Notez que, bien qu’actifs, les transports en commun sont susceptibles modifier leur horaire .