Le déficit commercial du Canada a diminué à 5,9 milliards $ en mai

Statistique Canada annonce que le déficit commercial de marchandises du pays s'est réduit à 5,9 milliards $ en mai, grâce à la hausse des exportations d'or.

Ce résultat se compare à un déficit commercial record de 7,6 milliards $ enregistré en avril.

Les exportations ont augmenté de 1,1 % en mai pour atteindre 60,8 milliards $, les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ayant progressé de 15,1 %. Cette variation est attribuable à une hausse de 30,1 % des exportations d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute et de leurs alliages, une catégorie composée en grande partie d'or brut.

En excluant les produits métalliques et minéraux non métalliques, Statistique Canada indique que les exportations totales ont diminué de 1,2 %, les exportations vers les États-Unis ayant reculé de 0,9 %. L'organisme fédéral affirme que la part des exportations canadiennes à destination des États-Unis s'élevait à 68,3 % en mai, soit l'une des plus faibles proportions jamais enregistrées.

Par ailleurs, les importations totales ont diminué de 1,6 % en mai pour s'établir à 66,7 milliards $, les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ayant chuté de 16,8 %. Les importations d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute ont chuté de 43,2 %.

En volume, les exportations totales ont augmenté de 0,7 % en mai, tandis que les importations totales ont diminué de 0,6 % pour le mois.