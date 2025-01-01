Les droits de douane imposés par la Chine sur le canola du Canada entrent en vigueur

Les droits de douane de près de 76 % imposés par la Chine sur les graines de canola en provenance du Canada doivent entrer en vigueur jeudi.

Annoncée mardi, cette mesure a déjà entraîné une chute du prix de l'une des cultures les plus lucratives du Canada, faisant perdre des millions de dollars à ce secteur.

Elle intervient un an après le lancement, par la Chine, d'une enquête antidumping sur le canola canadien.

Cette enquête faisait suite à l'imposition, par le Canada, de droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois. Les deux pays se sont depuis imposé mutuellement diverses taxes.

Les producteurs de canola et Ottawa ont rejeté les accusations de dumping, affirmant que les exportateurs ont respecté les règles commerciales.

Les agriculteurs et les premiers ministres des provinces des Prairies ont appelé le gouvernement fédéral à engager un dialogue constructif avec les responsables chinois pour résoudre le problème.