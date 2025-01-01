Nous joindre
Limite les effets d'une grève ou d'un lock-out

Air Canada: FTQ et CSQ voient un parallèle avec la loi de Boulet

durée 18h00
18 août 2025
Par La Presse Canadienne

Les présidents de la FTQ et de la CSQ craignent que des syndicats du Québec vivent bientôt le même traitement que les agents de bord d'Air Canada présentement, avec la loi que vient de faire adopter le ministre du Travail, Jean Boulet.

La loi québécoise, adoptée en mai dernier, limite les effets d'une grève ou d'un lock-out. Entre autres, elle donne au ministre du Travail le pouvoir d'imposer l'arbitrage aux parties, lorsqu'il juge qu'une grève ou un lock-out risque de causer un préjudice grave ou irréparable à la population.

Magali Picard, présidente de la FTQ — la centrale à laquelle est affilié, au Québec, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les agents de bord d'Air Canada — et Éric Gingras, président de la CSQ, tracent un parallèle avec ce qui pourrait arriver bientôt à des syndicats québécois, avec l'imposition d'un arbitrage et la fin forcée d'une grève.

D'autres employeurs pourraient «laisser pourrir les négociations», puis aller ensuite «pleurer sur l'épaule des gouvernements» en leur demandant d'intervenir, a affirmé Mme Picard.

«Je vous prédis que c'est également ce qui va arriver au Québec, à la suite de l'adoption par la CAQ et le gouvernement de François Legault du projet de loi 89 qui limite le droit de grève», a-t-elle ajouté.

Au cours de sa traditionnelle conférence de presse de la rentrée scolaire, lundi à Montréal, le président de la CSQ, Éric Gingras, a offert son soutien aux agents de bord d'Air Canada «qui vivent exactement, avec l'imposition de l'article 107 (du Code canadien du travail), ce que les syndicats du Québec pourraient vivre» avec la nouvelle loi québécoise: «un employeur qui se traîne les pieds, qui se croise les bras en négo, et qui attend que le gouvernement intervienne».

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les agents de bord d'Air Canada poursuivent leur grève malgré l'intervention d'Ottawa

Publié à 9h00

Les agents de bord d'Air Canada poursuivent leur grève malgré l'intervention d'Ottawa

La journée de lundi s'annonce encore une fois chaotique pour les voyageurs, alors que le conflit de travail entre Air Canada et le syndicat représentant ses agents de bord se poursuit. Les agents de bord, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), restent sur les piquets de grève pendant la bataille concernant ...

LIRE LA SUITE
Les ventes résidentielles à travers le Canada ont augmenté au mois de juillet

Publié le 15 août 2025

Les ventes résidentielles à travers le Canada ont augmenté au mois de juillet

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) indique que les ventes résidentielles ont augmenté de 6,6 % en juillet par rapport à l'année précédente, poursuivant une tendance à la hausse après le ralentissement du marché au cours des mois précédents. Les ventes résidentielles ont augmenté de 3,8 % d'un mois à l'autre par rapport à juin, et les ...

LIRE LA SUITE
Postes Canada et le syndicat retournent à la table de négociations

Publié le 15 août 2025

Postes Canada et le syndicat retournent à la table de négociations

Postes Canada et le syndicat représentant 55 000 travailleurs et travailleuses des postes retournent vendredi à la table de négociations. Cela fait deux semaines que les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont rejeté les dernières offres de l'employeur par un vote majoritaire. Après plus d'un an et demi de ...

LIRE LA SUITE