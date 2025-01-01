Air Canada prévoit que son réseau sera pleinement opérationnel d'ici samedi

Air Canada affirme que la majorité de ses vols à l'horaire vendredi sont assurés selon l'horaire prévu, et s'attend à ce que l'ensemble de son réseau soit de nouveau opérationnel d'ici samedi.

C'est ce qu'a fait savoir la compagnie aérienne vendredi matin, au moment de fournir sa mise à jour quotidienne sur la reprise de ses activités après la grève de trois jours de ses agents de bord.

Lorsque l'entente de principe a été annoncée avec les agents de bord, tôt mardi, Air Canada avait prévenu que la relance de ses activités pourrait prendre de sept à dix jours.

Vendredi matin, le tableau de bord suivant la reprise des activités indiquait que 98 % des vols prévus au Canada dans les 24 prochaines heures allaient décoller, tout comme 99 % des liaisons avec les États-Unis.

Plus tôt cette semaine, la reprise des vols internationaux affichait un certain retard, mais ce n'est plus le cas vendredi, puisque 99 % des vols à l'horaire vont décoller, selon Air Canada.

«Aujourd'hui, la majorité de nos vols sont assurés selon l'horaire prévu. D'ici demain, nous nous attendons à ce que l'ensemble de notre réseau mondial soit de nouveau opérationnel», a mentionné Yan Gukhool, un agent de service d'Air Canada, dans une vidéo publiée vendredi matin sur le site du transporteur.

Le conflit de travail entre Air Canada et ses agents de bord a perturbé les plans de voyage de centaines de milliers de personnes.

Jusqu'à présent, Air Canada dit avoir modifié la réservation de 157 310 clients depuis le début des perturbations et avoir traité 137 000 appels.

Pour les clients dont le vol prévu du 15 au 23 août a été annulé et qui ont réservé eux-mêmes un siège avec une autre compagnie, Air Canada compte rembourser le coût du billet s'il a été payé à un «tarif raisonnable».

La compagnie aérienne couvrira aussi les «dépenses raisonnables pour des séjours à l'hôtel, des repas, le transport terrestre» et d'autres frais connexes pendant cette période.

Les demandes de remboursement doivent être accompagnées de reçus, qui peuvent être soumis par l'intermédiaire du portail de relations clients en ligne d'Air Canada.

La compagnie a précisé qu'il faudra compter de quatre à six semaines pour rembourser les clients concernés «en raison du volume attendu» de demandes de remboursement.

De leur côté, les quelque 10 000 agents de bord d'Air Canada commenceront à voter la semaine prochaine sur l'entente de principe intervenue mardi. Celle-ci comprend des augmentations de salaire et prévoit une structure de rémunération pour le travail effectué lorsque les avions sont au sol.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX: AC)