Pour la quatrième année consécutive

Plus de Canadiens se déplacent pour aller travailler, avec la baisse du télétravail

durée 18h00
26 août 2025
Par La Presse Canadienne

La proportion de personnes employées travaillant principalement à domicile a légèrement diminué en 2024 par rapport à l'année précédente, et ce, pour la quatrième année consécutive, rapporte Statistique Canada.

En mai 2024, 18,7 % des personnes en emploi travaillaient principalement à domicile, indique l'agence, ce qui représente une baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport à mai 2023.

Ceux qui travaillaient uniquement à l'extérieur de leur domicile représentaient 77,6 % en mai, contre 76,6 % un an plus tôt, tandis que les travailleurs hybrides, qui travaillaient à la fois à la maison et à l'extérieur, représentaient 5,1 % en mai, contre 4,8 % un an plus tôt.

Statistique Canada indique que la part des navetteurs utilisant principalement une voiture, un camion ou une fourgonnette pour se rendre au travail a diminué à 80,9 % en mai, contre 81,5 % un an plus tôt.

La proportion de personnes utilisant les transports en commun est passée de 11,4 % à 11,9 %.

Les personnes se rendant au travail à pied ou à vélo représentaient 6,2 % des navetteurs, contre 6,0 % un an plus tôt.

 

