Plus de Canadiens se déplacent pour aller travailler, avec la baisse du télétravail

La proportion de personnes employées travaillant principalement à domicile a légèrement diminué en 2024 par rapport à l'année précédente, et ce, pour la quatrième année consécutive, rapporte Statistique Canada.

En mai 2024, 18,7 % des personnes en emploi travaillaient principalement à domicile, indique l'agence, ce qui représente une baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport à mai 2023.

Ceux qui travaillaient uniquement à l'extérieur de leur domicile représentaient 77,6 % en mai, contre 76,6 % un an plus tôt, tandis que les travailleurs hybrides, qui travaillaient à la fois à la maison et à l'extérieur, représentaient 5,1 % en mai, contre 4,8 % un an plus tôt.

Statistique Canada indique que la part des navetteurs utilisant principalement une voiture, un camion ou une fourgonnette pour se rendre au travail a diminué à 80,9 % en mai, contre 81,5 % un an plus tôt.

La proportion de personnes utilisant les transports en commun est passée de 11,4 % à 11,9 %.

Les personnes se rendant au travail à pied ou à vélo représentaient 6,2 % des navetteurs, contre 6,0 % un an plus tôt.