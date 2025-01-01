Lemieux Assurances: une firme unique et toute indépendante

Grâce à l’acquisition de son vingt-cinquième bureau, installé à Saint-Jérôme, le cabinet Lemieux Assurances offre dorénavant ses services uniques au Québec à la population et aux entreprises des Laurentides.



Bien que l’entreprise ne cesse de croître depuis 1989, le fondateur et propriétaire, François Lemieux, n’oublie pas que tout a débuté dans le sous-sol familial à Lévis. Il ne déroge pas à ses principes ni à ses valeurs, gardant toujours à l’esprit que son but premier est « d’aider les gens ».

À peine quatre mois après l’acquisition de TMC Assurance, l’équipe, composée d’employés de la région, de confiance et possédant déjà une belle clientèle connue et reconnue, compte deux nouveaux membres. Le personnel passe ainsi de cinq à sept personnes. Une croissance des forces justifiée par une forte demande de la clientèle.

M. Lemieux considère que les Laurentiens sont avant tout accueillants et actifs, ce qui fait d’eux une clientèle à part et précieuse, motivant sa décision de s’installer au 886, rue Saint-Georges, à Saint-Jérôme.

Rester indépendant pour réellement répondre aux besoins des clients

Lemieux Assurances est un courtier complètement indépendant, une situation de moins en moins courante au Québec, mais qui est « fondamentale » pour l’entreprise afin de défendre le client avant tout. « C’est de lui donner tout ce qu’il a le droit de recevoir, de l’éclairer, de l’aider, de l’épauler et de ne rien oublier », explique le propriétaire. Ainsi, « ce n’est pas un assureur qui va nous dicter quoi faire ou nous imposer ses couleurs », le cabinet travaille pour ses clients.



D’ailleurs, le courtier offre la « Protection 255 », qui le distingue des autres firmes. Le client est ainsi assuré que, deux jours après avoir rapporté un sinistre, il recevra un premier appel pour discuter de la situation. Il en recevra un deuxième dans les cinq jours suivants le premier. Un autre suivi aura lieu cinq jours plus tard, « jusqu’à ce que la réclamation soit complètement réglée à la pleine satisfaction du client ».



« Je ne veux pas laisser mon client assis entre deux chaises. Je ne veux pas qu’il se retrouve un matin à ne pas savoir où il va et à ne pas comprendre ce qu’on lui a dit. » Pour arriver à ce résultat, deux personnes sont assignées à temps plein pour suivre les réclamations de A à Z.



Les employés, le cœur de l’entreprise et du service

L’une des priorités de Lemieux Assurances est de garder le côté humain malgré son expansion, considérant que les employés sont la base d’une entreprise. En traitant bien le personnel, cela leur permet d’offrir un meilleur service, personnalisé et attentif aux clients.



Les entreprises et les particuliers peuvent faire appel à cette équipe motivée par une approche humaine, pour discuter d’assurance automobile, habitation, commerciale et agricole. Cette dernière constitue d’ailleurs leur force.



S’implanter dans une région et s’y impliquer

Lorsque Lemieux Assurances s’implante nouvellement dans une région, elle vise à s’impliquer auprès de la communauté d’affaires, mais également au sein du milieu social, notamment auprès des banques alimentaires, qui tiennent particulièrement à cœur à François Lemieux.



« L’entreprise a les moyens de faire des dons dans différentes municipalités. Je crois beaucoup au fait de donner au suivant. Je pense que c’est quelque chose d’important. C’est quelque chose que les employés voient ici. J’essaie d’inculquer cette notion que donner au suivant, c’est payant. C’est payant non pas financièrement, mais pour ce que cela nous apporte comme individu. »



Une expansion pour protéger plus de gens

Faire affaire avec Lemieux Assurances, c’est choisir une entreprise québécoise indépendante, qui travaille vraiment pour répondre aux besoins de ses clients et les défendre. La présence d’un bureau dans le vieux centre-ville de Saint-Jérôme est une chance pour les Laurentiens d’avoir un service de premier ordre et humain.

Le bureau de Saint-Jérôme, situé au 886, rue Saint-Georges, est actuellement en rénovation, mais demeure accessible à la clientèle du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Il est aussi possible de contacter un membre du personnel au 579 304-0939.