Un laboratoire d’innovation commerciale voit le jour à Laval

Par Salle des nouvelles

Laval économique, le service de développement économique de la Ville de Laval, en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM), RONA et l’organisme Les Produits du Québec, lance le Lab Achetons plus ici, un projet pilote qui marque une nouvelle étape dans la volonté de repenser et dynamiser les artères commerciales de la ville.

Jusqu’au 28 septembre, le stationnement du RONA Pont-Viau (164, boulevard des Laurentides) accueillera une zone d’innovation où des solutions technologiques seront testées en conditions réelles afin d’améliorer l’expérience client, d’optimiser la gestion d’inventaire et de valoriser la revitalisation des artères commerciales de Laval.

« Le Lab Achetons plus ici démontre notre volonté de collaborer avec les commerces d'ici pour dynamiser le tissu économique local et moderniser nos artères commerciales. Cette initiative s’inscrit dans une vision qui cherche à repenser l’expérience de la clientèle et à offrir aux Lavalloises et aux Lavallois des conditions d’achat qui sont adaptées aux réalités d’aujourd’hui et de demain. J'invite les citoyens et les propriétaires de commerces à aller expérimenter et tester cet environnement technologique innovant. », exprime Christine Poirier, conseillère municipale dans Duvernay-Pont-Viau et responsable du dossier du développement économique.

Un laboratoire pour tester le commerce de demain

Face aux transformations majeures du secteur du commerce de détail, le Lab Achetons plus ici offre un terrain d’expérimentation concret pour identifier et tester les technologies les plus prometteuses. Le but : redonner vie aux commerces de quartier et offrir une meilleure expérience à la clientèle.

Ce microcommerce intelligent s’inscrit dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en innovation dans la région de Laval 2023-2026, rendue possible grâce au gouvernement du Québec et à Laval économique. Le projet a été réalisé avec l’appui de l’équipe de l’Observatoire de la consommation responsable (OCR) de l’ESG UQAM et son laboratoire expérimental FCI le GreenUXlab, qui ont été mandatés pour concevoir un concept d’achat intelligent autonome.

Un microcommerce local, saisonnier et technologique

Le Lab propose une sélection saisonnière de produits pratiques : batteries, tapis, outils, engrais, nettoyants, peinture, teinture et bien plus encore. Il met en action plusieurs solutions technologiques avancées dans un contexte réel, dont :

  • Le paiement par Scan & Go et les caisses intelligentes RFID (Radio Frequency Identification) pour une expérience fluide et sans file d’attente.
  • L’Internet des objets : des appareils connectés qui échangent des informations entre eux. Ces technologies permettent d’adapter l’affichage selon le parcours du client et de mieux gérer les inventaires.
  • Le soutien à la visibilité des produits d’ici, rendu possible par les marques de certification Les Produits du Québec.

Les résultats de ce projet pilote serviront à évaluer la pertinence des solutions testées et leur potentiel de déploiement sur d’autres artères commerciales de Laval. Il s’agit d’une première phase vers une revitalisation commerciale durable et intelligente à l’échelle du territoire.

 

