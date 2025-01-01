Nous joindre
Conseil national des chômeurs et chômeuses

Autres modifications à l'assurance-emploi: du bon et du discriminatoire

durée 15h00
8 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Un groupe de défense des droits des chômeurs se réjouit de certaines améliorations à l'assurance-emploi, annoncées vendredi par le premier ministre Mark Carney, mais il s'inquiète d'une mesure qu'il juge discriminatoire pour beaucoup de demandeurs de prestations.

L'annonce de ces mesures touchant le régime d'assurance-emploi par le premier ministre du Canada est passée sous le radar, vendredi dernier, puisqu'il a du même souffle annoncé sa politique Achetez canadien.

Il a par exemple annoncé la suppression, jusqu'au 11 avril 2026, de la période d'attente d'une semaine, appelée «délai de carence», avant de pouvoir toucher des prestations d'assurance-emploi.

Il a aussi annoncé que les travailleurs qui perdent leur emploi pourront toucher des prestations d'assurance-emploi, même s'ils n'ont pas écoulé leurs indemnités de départ.

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses salue ces deux prolongations, jusqu'en avril prochain, de mesures qui devaient arriver à échéance en octobre.

Toutefois, il dénonce une autre mesure, qui allongera de 20 semaines la durée du versement de prestations, mais seulement pour les «travailleurs de longue date».

En entrevue lundi, le co-porte-parole de l'organisme, Milan Bernard, a jugé que cette mesure est discriminatoire, parce qu'elle fait une distinction entre certaines catégories de travailleurs touchés par les pertes d'emploi.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

