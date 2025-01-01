Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Rattrapage salarial de plus de 20 % sur cinq ans

Entente de principe entérinée à l'usine d'Héroux-Devtek à Laval

durée 14h00
12 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'entente de principe qui était intervenue entre la direction d'Héroux-Devtek et le syndicat qui y représente environ 100 travailleurs à l'usine de Laval a finalement été entérinée par les travailleurs, et ce, dans une proportion de 79 %.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le syndicat rattaché à la Fédération de l'industrie manufacturière, affiliée à la CSN, rapporte que les travailleurs ont ainsi obtenu un «rattrapage salarial substantiel» de plus de 20 % sur cinq ans.

Des améliorations ont également été apportées à des primes, ainsi qu'au régime de retraite.

Cette usine de Laval, où sont fabriqués des trains d'atterrissage, avait connu une journée de grève et un lock-out, avant que les parties en viennent à une entente de principe pour renouveler la convention collective, le 8 septembre.

Jointe par courriel, la direction s'est montrée satisfaite du dénouement. «Après une négociation exigeante, nous sommes satisfaits d’être parvenus à une entente d’une durée de cinq ans, dans le meilleur intérêt des employés et de l’entreprise. Des relations de travail saines sont essentielles pour la compétitivité de l’usine de Laval », a-t-elle commenté.

Le président du syndicat, Larry Pugh, a renchéri: «avec cette entente de principe, qui nous permet d’obtenir un rattrapage salarial important, nous nous assurons qu’Héroux-Devtek va mieux attirer et retenir le personnel dans les prochaines années».

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des documents gouvernementaux internes révèlent de gros déficits dans le logement

Publié à 15h00

Des documents gouvernementaux internes révèlent de gros déficits dans le logement

Alors qu'Ottawa se prépare à lancer une nouvelle agence pour accélérer la construction de logements, des documents gouvernementaux internes décrivent la gravité de la situation du logement au Canada. Des documents d'information préparés en mai dernier pour le nouveau ministre du Logement, Gregor Robertson, reconnaissent que le coût élevé des ...

LIRE LA SUITE
Le STTP lèvera l'interdiction des heures supplémentaires et bannira les circulaires

Publié à 12h00

Le STTP lèvera l'interdiction des heures supplémentaires et bannira les circulaires

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé vendredi la levée de l'interdiction des heures supplémentaires à compter de lundi à minuit et une minute, heure de Montréal, et l'instauration d'une interdiction de la livraison de circulaires commerciales. La présidente du STTP, Jan Simpson, exhorte Postes Canada à ...

LIRE LA SUITE
Lemieux Assurances: une firme unique et toute indépendante

Publié le 8 septembre 2025

Lemieux Assurances: une firme unique et toute indépendante

Grâce à l’acquisition de son vingt-cinquième bureau, installé à Saint-Jérôme, le cabinet Lemieux Assurances offre dorénavant ses services uniques au Québec à la population et aux entreprises des Laurentides. Bien que l’entreprise ne cesse de croître depuis 1989, le fondateur et propriétaire, François Lemieux, n’oublie pas que tout a débuté dans ...

LIRE LA SUITE