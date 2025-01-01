Entente de principe entérinée à l'usine d'Héroux-Devtek à Laval

L'entente de principe qui était intervenue entre la direction d'Héroux-Devtek et le syndicat qui y représente environ 100 travailleurs à l'usine de Laval a finalement été entérinée par les travailleurs, et ce, dans une proportion de 79 %.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le syndicat rattaché à la Fédération de l'industrie manufacturière, affiliée à la CSN, rapporte que les travailleurs ont ainsi obtenu un «rattrapage salarial substantiel» de plus de 20 % sur cinq ans.

Des améliorations ont également été apportées à des primes, ainsi qu'au régime de retraite.

Cette usine de Laval, où sont fabriqués des trains d'atterrissage, avait connu une journée de grève et un lock-out, avant que les parties en viennent à une entente de principe pour renouveler la convention collective, le 8 septembre.

Jointe par courriel, la direction s'est montrée satisfaite du dénouement. «Après une négociation exigeante, nous sommes satisfaits d’être parvenus à une entente d’une durée de cinq ans, dans le meilleur intérêt des employés et de l’entreprise. Des relations de travail saines sont essentielles pour la compétitivité de l’usine de Laval », a-t-elle commenté.

Le président du syndicat, Larry Pugh, a renchéri: «avec cette entente de principe, qui nous permet d’obtenir un rattrapage salarial important, nous nous assurons qu’Héroux-Devtek va mieux attirer et retenir le personnel dans les prochaines années».

Lia Lévesque, La Presse Canadienne