Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Droits de douane américaines

Bois d’œuvre: le Canada abandonne deux contestations face aux États-Unis

durée 12h00
23 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Canada a abandonné deux contestations judiciaires concernant les droits de douane américains sur le bois d’œuvre canadien.

Les États-Unis accusent depuis longtemps le secteur canadien du bois d’œuvre d’enfreindre les règles antidumping, inondant le marché de produits subventionnés moins chers afin de perturber leur industrie nationale.

Le département du Commerce des États-Unis a dévoilé le mois dernier son intention de presque tripler les droits sur le bois d’œuvre canadien, pour les porter à un peu plus de 20 %.

Le «Wall Street Journal» a été le premier à révéler cette semaine que le Canada avait abandonné, plus tôt ce mois-ci, des appels de longue date concernant deux examens antidumping américains remontant à la décennie précédente.

La porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Dina Destin, indique que le Canada a pris cette décision après avoir consulté les acteurs de l’industrie et les provinces, et dans le but de conclure un accord à long terme sur le bois d’œuvre avec les États-Unis.

Elle ajoute que le Canada estime toujours que les droits antidumping américains sur le bois d’œuvre résineux sont injustes et qu’Ottawa poursuit six autres contestations judiciaires à ce sujet.

Craig Lord, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les constructeurs disent devoir payer des milliards en crédits avec l'exigence de VÉ

Publié le 19 septembre 2025

Les constructeurs disent devoir payer des milliards en crédits avec l'exigence de VÉ

Les constructeurs automobiles avertissent qu'ils pourraient devoir débourser des milliards de dollars en crédits si l'obligation canadienne relative aux véhicules électriques est appliquée telle quelle et que les ventes ne progressent pas de façon importante. S'adressant jeudi à une commission parlementaire, le président de l'organisation ...

LIRE LA SUITE
Les soins dentaires s'améliorent, mais les fausses idées sur la «gratuité» persistent

Publié le 19 septembre 2025

Les soins dentaires s'améliorent, mais les fausses idées sur la «gratuité» persistent

Le milieu dentaire affirme que, même s'il traverse les premiers problèmes de croissance du programme national de soins dentaires, il doit encore composer avec des patients qui pensent ne pas avoir à payer pour leurs soins. L'Association dentaire canadienne affirme que cette idée erronée est alimentée par des politiciens qui laissent entendre que ...

LIRE LA SUITE
Alerte: Postes Canada dit envoyer de nouvelles offres au syndicat

Publié le 18 septembre 2025

Alerte: Postes Canada dit envoyer de nouvelles offres au syndicat

Postes Canada annonce qu'elle soumettra de nouvelles offres au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes afin de faire avancer les négociations. Le service postal est en pourparlers contractuels depuis près de deux ans avec le syndicat qui représente quelque 55 000 travailleurs et travailleuses des postes. D'autres détails suivront.

LIRE LA SUITE