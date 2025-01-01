La livraison du courrier reprendra, les postiers adoptant des grèves tournantes

Nous joindre
10 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

La livraison du courrier devrait reprendre de façon limitée après que le syndicat représentant les employés de Postes Canada a annoncé le passage d'une grève nationale à des grèves tournantes à compter de samedi matin.

Cette décision, annoncée tard jeudi soir, permettra de relancer l'acheminement du courrier et des colis, même si le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé que les grèves tournantes débuteraient à 6 h, heure locale.

Joël Lightbound, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement responsable de Postes Canada, s'est dit encouragé par l'annonce du STTP.

«Les Canadiens comptent sur la livraison du courrier, et c’est positif que le service reprenne pendant que les discussions avec Postes Canada continuent», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

L'annonce a été faite un jour après que M. Lightbound a rencontré le syndicat, qui a exprimé ses inquiétudes concernant les changements récemment annoncés au mandat du service postal visant à restructurer ses opérations.

Parmi les changements, on compte la fin de la livraison du courrier à domicile pour presque tous les foyers canadiens d'ici dix ans, avec un ralentissement de la fréquence de livraison et la fermeture de certains bureaux de poste.

Le STTP a déclaré la grève nationale le 25 septembre, quelques heures après l'annonce des changements par le gouvernement fédéral.

 

