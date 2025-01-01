Hydro-Québec présente un bénéfice net 30 % plus élevé qu'en 2024

Hydro-Québec rapporte un bénéfice net de 2,83 milliards $ pour les neuf premiers mois de 2025, ce qui constitue une hausse de 641 millions $ par rapport à la même période l'an dernier.

La société d'État a présenté vendredi les résultats financiers de ces trois premiers trimestres de l'année en cours.

Elle associe l'augmentation de son bénéfice net notamment aux températures froides de l'hiver dernier, qui ont contribué à une croissance de 8 % des ventes d'électricité au Québec par rapport à pareille date en 2024.

Hydro-Québec dit aussi avoir eu une «stratégie de commercialisation efficace qui a permis de maximiser la valeur des exportations».

Les ventes hors Québec ont connu un recul en termes de volumes, mais cette situation a été compensée par des prix plus élevés que les années précédentes. La société d'État a ainsi vu ses revenus bondir de 20 % par rapport à l'an dernier.

«Même si les réservoirs sont gérés avec prudence et qu'Hydro-Québec possède les ressources nécessaires pour répondre à la demande d’électricité, la situation a entraîné une réduction du volume des ventes à l’externe», a déclaré le vice-président exécutif et chef de la direction financière, Maxime Aucoin, par voie de communiqué.

Hydro-Québec prend aussi en compte dans sa performance financière des neufs premiers mois le gain de plus de 250 millions $ lié à la cession du placement dans la filiale Innergex énergie renouvelable.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne