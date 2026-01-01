Harnois Énergies remet 105 045 $ à Opération Père Noël

Parce que chaque enfant mérite de croire à la magie de Noël, Harnois Énergies est fière d’annoncer son partenariat avec la Fondation Opération Père Noël pour la période des Fêtes 2025. Ensemble, ils souhaitent offrir un moment de bonheur à des milliers d’enfants dans le besoin partout au Québec.

Du 1er au 31 décembre, 1 $ sera remis à la Fondation pour chaque lavage d’auto acheté dans les sites Proxi participants à travers le Québec. Les dons amassés permettront à Opération Père Noël de poursuivre sa mission auprès des enfants issus de milieux défavorisés : répondre à leurs lettres envoyées au Père Noël et leur offrir le cadeau rêvé.

Pour Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies, s’engager aux côtés de

cette fondation prenait tout son sens : « Pour nous, la période des Fêtes, c’est avant tout le plaisir de donner et de partager. Avec ce partenariat, nous espérons répandre la magie de Noël et apporter de la joie et du réconfort aux familles. »

Les deux organisations invitent tous les Québécois à se joindre à cette belle initiative afin d’illuminer le temps des Fêtes à des milliers d’enfants.

La solidarité des Fêtes s’étend en Atlantique

Parce que la magie de Noël ne connaît pas de frontières, Harnois Énergies étend son engagement aux provinces de l’Atlantique en collaborant avec Christmas Daddies. Les sites Proxi de la région participeront eux aussi à cette collecte de fonds pour offrir des cadeaux aux enfants défavorisés dans ces provinces. Ainsi, cette initiative permet de partager la joie des Fêtes avec un plus grand nombre de familles.

Voici les sites impliqués dans la région de Laval :

- 3265, boul. St-Martin Ouest, Laval QC H7T 1S2

- 2025, boul. Arthur-Sauvé, Laval QC H7R 3W8

- 2170, boul. des Laurentides, Laval QC H7M 2R5

- 2160, boul. St-Martin Est, Laval QC H7E 4X9

- 4333, Autoroute Chomeday, Laval QC H7P 6B6

- 1155, boul. St-Martin Ouest, Laval QC H7S 1M8