Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au Centre de bénévolat et à Moisson Laval

METRO remet l’équivalent de près de 300 000 repas dans sa communauté

durée 14h00
22 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
email
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

En 2025, METRO et ses enseignes Metro, Super C, Adonis, Première Moisson, Jean Coutu et Brunet ont remis l’équivalent de près de 300 000 repas au Centre de bénévolat et Moisson Laval grâce à la campagne Ensemble en santé et au programme Récupartage, leurs deux initiatives phares dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

La campagne Ensemble en santé a permis de remettre 48 152 $, l’équivalent de plus de 96 000 repas, à l’organisme. Ce don contribuera à soutenir ses opérations régionales et lui offrir un appui essentiel, dans un contexte où de nombreuses personnes comptent plus que jamais sur ses services. Grâce à la générosité exceptionnelle de la clientèle et un don de l’entreprise, plus de 1 million $ a été remis à Banques alimentaires du Québec (BAQ) qui redistribue ce montant à travers ses membres.

« Les différents organismes affiliés à notre réseau sont une fois de plus privilégiés de pouvoir compter sur l’engagement constant de METRO et de ses enseignes. Grâce à la campagne Ensemble en santé, nous bénéficions d’un soutien financier et matériel essentiel pour répondre à la demande croissante partout au Québec. Les résultats de cette quatrième édition auront un impact direct et immédiat sur notre capacité collective à répondre aux 3,1 millions de demandes d’aide alimentaire traitées chaque mois par notre réseau », souligne Martin Munger, directeur général, Banques alimentaires du Québec.

Au total, METRO a remis un montant record de plus de 3,7 millions $ à BAQ, Feed Ontario et
Nourrir NB grâce à cette collecte.

Récupartage

Cette campagne renforce et complète l’impact du programme de récupération des denrées alimentaires, Récupartage, qui vise à réduire le gaspillage alimentaire en prolongeant la durée de vie des aliments de bonne qualité. En 2025, l’équivalent de plus de 203 000 repas a été récupéré dans les magasins de la région.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Harnois Énergies remet 105 045 $ à Opération Père Noël

Publié à 11h00

Harnois Énergies remet 105 045 $ à Opération Père Noël

Parce que chaque enfant mérite de croire à la magie de Noël, Harnois Énergies est fière d’annoncer son partenariat avec la Fondation Opération Père Noël pour la période des Fêtes 2025. Ensemble, ils souhaitent offrir un moment de bonheur à des milliers d’enfants dans le besoin partout au Québec. Du 1er au 31 décembre, 1 $ sera remis à la ...

LIRE LA SUITE
Hausse des proches aidants en emploi: quel est le rôle des employeurs?

Publié le 20 janvier 2026

Hausse des proches aidants en emploi: quel est le rôle des employeurs?

Dans les prochaines années, de plus en plus de proches aidants seront en emploi au Québec. Or, on apprend dans un sondage Léger publié mardi qu'une personne proche aidante sur trois évite de révéler sa situation au travail, dont la moitié par crainte de jugement ou de perte d'opportunités. Comment les employeurs peuvent-ils mieux soutenir leurs ...

LIRE LA SUITE
L’inflation grimpe à 2,4 % en décembre en raison du rebond lié au congé de taxes

Publié le 19 janvier 2026

L’inflation grimpe à 2,4 % en décembre en raison du rebond lié au congé de taxes

La fin de l’exonération fiscale temporaire accordée par le gouvernement fédéral un an plus tôt a fait grimper l’inflation annuelle, qui a atteint 2,4 % en décembre, selon Statistique Canada. Un sondage réalisé auprès d’économistes avant la publication des données lundi prévoyait que l’inflation annuelle resterait stable à 2,2 %. Statistique ...

LIRE LA SUITE