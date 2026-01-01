METRO remet l’équivalent de près de 300 000 repas dans sa communauté

En 2025, METRO et ses enseignes Metro, Super C, Adonis, Première Moisson, Jean Coutu et Brunet ont remis l’équivalent de près de 300 000 repas au Centre de bénévolat et Moisson Laval grâce à la campagne Ensemble en santé et au programme Récupartage, leurs deux initiatives phares dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

La campagne Ensemble en santé a permis de remettre 48 152 $, l’équivalent de plus de 96 000 repas, à l’organisme. Ce don contribuera à soutenir ses opérations régionales et lui offrir un appui essentiel, dans un contexte où de nombreuses personnes comptent plus que jamais sur ses services. Grâce à la générosité exceptionnelle de la clientèle et un don de l’entreprise, plus de 1 million $ a été remis à Banques alimentaires du Québec (BAQ) qui redistribue ce montant à travers ses membres.

« Les différents organismes affiliés à notre réseau sont une fois de plus privilégiés de pouvoir compter sur l’engagement constant de METRO et de ses enseignes. Grâce à la campagne Ensemble en santé, nous bénéficions d’un soutien financier et matériel essentiel pour répondre à la demande croissante partout au Québec. Les résultats de cette quatrième édition auront un impact direct et immédiat sur notre capacité collective à répondre aux 3,1 millions de demandes d’aide alimentaire traitées chaque mois par notre réseau », souligne Martin Munger, directeur général, Banques alimentaires du Québec.

Au total, METRO a remis un montant record de plus de 3,7 millions $ à BAQ, Feed Ontario et

Nourrir NB grâce à cette collecte.

Récupartage

Cette campagne renforce et complète l’impact du programme de récupération des denrées alimentaires, Récupartage, qui vise à réduire le gaspillage alimentaire en prolongeant la durée de vie des aliments de bonne qualité. En 2025, l’équivalent de plus de 203 000 repas a été récupéré dans les magasins de la région.