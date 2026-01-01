Nous joindre
La protection des mineurs sera renforcée sur le réseau social

TikTok continuera d'exercer ses activités au Canada, sous certaines conditions

10 mars 2026
Par La Presse Canadienne

TikTok est autorisée à poursuivre ses activités au Canada après que le gouvernement ait conclu un examen de sécurité nationale.

La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, a indiqué que cette décision était soumise à certaines conditions, notamment que TikTok renforce la protection des mineurs et des informations personnelles de tous les Canadiens.

La ministre a ajouté que cette décision permettrait également de préserver des emplois en garantissant la présence physique de TikTok Canada dans le pays.

Cette décision annule l'ordre donné en 2024 à TikTok de fermer ses bureaux au Canada pour des raisons de sécurité nationale.

Le mois dernier, un juge de la Cour fédérale avait annulé l'ordre imposant à l'entreprise de médias sociaux de cesser ses activités au Canada, ce qui lui permettait de continuer à exploiter ses bureaux pendant que le gouvernement procédait à un nouvel examen.

Mme Joly a mentionné que le gouvernement veillerait au respect de cette décision et chercherait d'autres mesures pour rendre les réseaux sociaux plus sûrs pour les jeunes Canadiens.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

