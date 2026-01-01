Les standards de l'immobilier industriel redéfinis par ROSEFELLOW.

ROSEFELLOW., promoteur immobilier reconnu pour la qualité architecturale et environnementale de ses projets, annonce le début des travaux de démolition et la prochaine mise en chantier de son ambitieux pôle industriel situé aux abords de l’autoroute 13 à Laval. D'une valeur de près de 200 M$, ce projet d'envergure transformera un ancien centre commercial sous-utilisé en un pôle industriel de classe mondiale.

Le terrain de 1,2 million de pieds carrés, situé entre le boulevard Saint-Martin et la rue Notre-Dame, accueillait jusqu'ici sept bâtiments commerciaux, ainsi que de vastes aires d'asphalte. Le projet prévoit leur remplacement par deux immeubles industriels de très haute qualité totalisant 550 000 pieds carrés de surface locative, dédiés à l'entreposage, à la distribution ainsi qu'aux bureaux des futures entreprises locataires.

Le projet de réaménagement d'une valeur de 200 M$, conçu en collaboration avec la firme GKC Architecture & Design, prévoit la construction de deux bâtiments industriels ultramodernes qui répondront à la demande régionale croissante d'espaces logistiques et d'industries légères de haute performance. Cet investissement viendra enrichir les activités commerciales du centre, créant ainsi un pôle à usage mixte qui tirera parti de ces deux secteurs tout en desservant les besoins évolutifs de la communauté.

Le site bénéficie d'une localisation exceptionnelle : en bordure de l'autoroute 13, il offre une visibilité maximale et un accès stratégique aux grands axes routiers, tout en étant directement adjacent au Méga Centre Notre-Dame, l'un des principaux centres commerciaux de la région.

Un premier bâtiment iconique en façade de l'autoroute 13

Le bâtiment de classe A, stratégiquement implanté en façade de l’autoroute 13, a été conçu pour devenir un bâtiment emblématique sur cet axe autoroutier majeur. Sa façade principale se démarque par une composition dynamique, rythmée par des lignes horizontales qui créent un effet de mouvement et de profondeur, en écho à la linéarité de l’autoroute. L’intégration soignée des espaces de bureaux à la volumétrie du bâtiment contribue à une signature contemporaine et élégante, rarement associée à l’immobilier industriel.

L’architecture du bâtiment, combinée à un aménagement du site réfléchi, assurera une intégration harmonieuse et complémentaire avec les usages commerciaux situés de part et d’autre du site. L’utilisation du bois massif dans les éléments structuraux en V vient ajouter chaleur, caractère et raffinement à l’ensemble, affirmant la volonté de créer un projet industriel à la fois performant, durable et remarquable. Avec une hauteur libre de 42 pieds, le bâtiment est conçu pour répondre aux exigences des grandes entreprises. Sa construction débutera en juin 2026, avec une livraison anticipée au premier trimestre 2027. Cette nouvelle construction se fait de manière spéculative, ce qui met en lumière la confiance de ROSEFELLOW. envers l’économie québécoise.

Des standards environnementaux parmi les plus élevés au Québec

Le projet se distingue par ses ambitions environnementales exceptionnelles, qui en font l'une des réalisations industrielles les plus écoresponsables au Québec. Il obtiendra la certification LEED Or, une rare distinction pour un bâtiment industriel au Québec, tout en atteignant le statut Zéro Carbone, avec une économie d'énergie de 34 % et une réduction des gaz à effet de serre de 49 %. Les unités de ventilation avec récupération d'énergie, dotées d'une efficacité de 92 %, contribuent directement à cette performance. Les matériaux de construction ont également été sélectionnés en privilégiant l'approvisionnement local, parmi lesquels plusieurs proviennent de sources recyclées. Des panneaux solaires sur les toits et en façade du premier bâtiment fourniront d’ailleurs jusqu’à 10% de l’approvisionnement énergétique des bâtiments.

L'aménagement du site a également fait l'objet d'une attention particulière. Pas moins de 309 nouveaux arbres seront plantés, ainsi que la conservation de nombreux arbres sur place. La déminéralisation du site avec la réduction des surfaces asphaltées et l'ajout de bassins de rétention des eaux viendront renforcer la gestion durable des eaux pluviales. Un toit blanc et des stationnements ombragés à 48 % réduiront les îlots de chaleur, améliorant le confort thermique des employés.

Enfin, le campus favorise activement la mobilité durable, avec 21 bornes de recharge pour

véhicules électriques et 52 supports à vélo.

Un milieu de vie intégré pour les employés et les résidents

Le pôle industriel est conçu pour offrir une qualité de vie au travail exceptionnelle. Les employés pourront accéder au site en transport en commun ou à vélo, tout en bénéficiant de la proximité du centre commercial, centre d’entraînement et des restaurants avoisinants pour accéder à une diversité de commerces et services.

Un sentier piétonnier sera aménagé afin de relier le quartier résidentiel voisin au centre commercial, en passant par le campus et le parc des Acrobates. Ce lien favorisera les déplacements actifs et permettra aux résidents de se rendre au centre commercial de manière sécuritaire, tout en réduisant la dépendance à l’automobile pour les riverains.