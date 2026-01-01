La Journée Essence en folie de Couche-Tard est de retour cette année

Au moment où les Canadiens se préparent à l'arrivée de l'été, Couche‑Tard et Circle K s'engagent à faire en sorte que chaque dollar compte. Le jeudi 21 mai, de 15 h à 19 h (heure locale), la Journée Essence en folie est de retour. La clientèle aux quatre coins du Canada pourra bénéficier d'un rabais de 10 cents par litre sur l'essence dans plus de 1300 établissements.

Cette initiative fait partie de l'engagement continu de la marque à offrir une valeur réelle et concrète. La Journée Essence en folie est l'une des nombreuses façons pour Couche‑Tard et Circle K de remercier leurs clients, en leur offrant des économies importantes pour rendre leur journée plus agréable.

« La Journée Essence en folie vise à offrir à nos clients des économies simples et notables », a déclaré Stéphane Trudel, vice‑président principal des opérations chez Couche‑Tard et Circle K. « Que ce soit pour un long voyage en voiture ou les déplacements quotidiens, nous voulons que les Canadiens voient les avantages chaque fois qu'ils font le plein. C'est notre façon de leur dire merci. »

Mais les économies ne s'arrêtent pas là. Cette année, elles se poursuivront jusqu'à l'été grâce au concours Un été qui carbure, qui donne aux Canadiens encore plus de raisons de choisir Couche‑Tard et Circle K. Du 26 mai au 20 juillet dans l'ensemble du Canada, les clients peuvent participer au concours et courir la chance de remporter l'une des 200 cartes‑cadeaux Couche‑Tard ou Circle K d'une valeur de 450 $2. Les gagnants seront sélectionnés chaque semaine dans l'un des 1 300 magasins Couche-Tard et Circle K participants, d'un océan à l'autre. À chaque achat de carburant, balayez le code QR à la pompe ou en magasin pour avoir une chance de faire partie des 200 gagnants à travers le Canada.

Ensemble, la Journée Essence en folie et le concours Un été qui carbure témoignent de la mission globale de Couche‑Tard et Circle K : rendre le quotidien plus facile et plus agréable pour les Canadiens, cet été et le reste de l'année.

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