Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Affaires

Grâce à sa nouvelle boutique phare au CF Carrefour Laval

Samsung propose une expérience Galaxy AI immersive au Québec

Samsung propose une expérience Galaxy AI immersive au Québec
Photo: Courtoisie
durée

Samsung Electronics Canada a annoncé l’ouverture prochaine de sa plus récente boutique expérience Samsung au CF Carrefour Laval. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’une expansion nationale plus large qui comprend trois nouveaux points de vente haut de gamme à travers le Canada, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie de Samsung visant à renforcer les liens directs avec les consommateurs.  

« Le Québec est un marché essentiel pour Samsung, et notre investissement au Carrefour Laval témoigne de notre engagement à proposer nos dernières innovations directement à cette communauté », explique Brian Shin, président-directeur général de Samsung Electronics Canada. « Alors que la technologie s’intègre de plus en plus à la vie quotidienne, nous croyons que la vente au détail physique joue un rôle essentiel pour aider les consommateurs à découvrir le plein potentiel d’un écosystème alimenté par l’IA. » 

La nouvelle boutique a été conçue comme un espace interactif où les visiteurs peuvent découvrir et tester les dernières fonctionnalités de Galaxy AI sur des appareils mobiles, des appareils connectés, des tablettes et des ordinateurs. 

« Laval et la région métropolitaine de Montréal comptent de nombreux consommateurs férus de technologie qui recherchent de plus en plus des expériences d’achat immersives », déclare Krista Collinson, responsable de la division Vente directe aux consommateurs chez Samsung Electronics Canada. « Nous sommes fiers de nous implanter dans l’un des centres commerciaux les plus performants du pays, où nous pouvons offrir le service personnalisé et la découverte de produits que nos clients attendent. » 

Au-delà de la découverte des produits, cette nouvelle boutique proposera une assistance complète, notamment les services Samsung Care+, un dépannage technique sur place et la possibilité pratique d’achat en ligne avec ramassage en magasin. 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Grands Prix de la CNESST: une entreprise de Laval parmi les finalistes

2 juin 2026

Grands Prix de la CNESST: une entreprise de Laval parmi les finalistes

Quand il est question de prévenir les accidents au travail ou de favoriser la santé physique et psychologique des employés, la collaboration employeur- travailleurs est un incontournable. Cette synergie a transformé une simple idée en un prix décerné par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ...

LIRE LA SUITE
Les géants américains de la technologie détiennent 85 % du marché canadien du nuage

2 juin 2026

Les géants américains de la technologie détiennent 85 % du marché canadien du nuage

Trois grandes entreprises technologiques américaines contrôlent la grande majorité de l’infrastructure en nuage accessible au public au Canada, selon un nouveau rapport publié en amont de la stratégie nationale du gouvernement en matière d’intelligence artificielle (IA), qui devrait inclure des mesures visant à garantir la souveraineté ...

LIRE LA SUITE
Le Québec a exporté pour 4 milliards $ de plus dans le reste du Canada en 2025

30 mai 2026

Le Québec a exporté pour 4 milliards $ de plus dans le reste du Canada en 2025

Les exportations du Québec vers les autres provinces canadiennes ont augmenté de 4 milliards $ en 2025. C’est ce qu’a révélé le sous-ministre adjoint au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Youri Rousseau, jeudi, lors de l’étude des crédits à l’Assemblée nationale. « On vend plus d'est en ouest ...

LIRE LA SUITE