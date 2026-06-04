Samsung propose une expérience Galaxy AI immersive au Québec

Samsung Electronics Canada a annoncé l’ouverture prochaine de sa plus récente boutique expérience Samsung au CF Carrefour Laval. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’une expansion nationale plus large qui comprend trois nouveaux points de vente haut de gamme à travers le Canada, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie de Samsung visant à renforcer les liens directs avec les consommateurs.

« Le Québec est un marché essentiel pour Samsung, et notre investissement au Carrefour Laval témoigne de notre engagement à proposer nos dernières innovations directement à cette communauté », explique Brian Shin, président-directeur général de Samsung Electronics Canada. « Alors que la technologie s’intègre de plus en plus à la vie quotidienne, nous croyons que la vente au détail physique joue un rôle essentiel pour aider les consommateurs à découvrir le plein potentiel d’un écosystème alimenté par l’IA. »

La nouvelle boutique a été conçue comme un espace interactif où les visiteurs peuvent découvrir et tester les dernières fonctionnalités de Galaxy AI sur des appareils mobiles, des appareils connectés, des tablettes et des ordinateurs.

« Laval et la région métropolitaine de Montréal comptent de nombreux consommateurs férus de technologie qui recherchent de plus en plus des expériences d’achat immersives », déclare Krista Collinson, responsable de la division Vente directe aux consommateurs chez Samsung Electronics Canada. « Nous sommes fiers de nous implanter dans l’un des centres commerciaux les plus performants du pays, où nous pouvons offrir le service personnalisé et la découverte de produits que nos clients attendent. »

Au-delà de la découverte des produits, cette nouvelle boutique proposera une assistance complète, notamment les services Samsung Care+, un dépannage technique sur place et la possibilité pratique d’achat en ligne avec ramassage en magasin.