Grands Prix de la CNESST: une entreprise de Laval parmi les finalistes

Quand il est question de prévenir les accidents au travail ou de favoriser la santé physique et psychologique des employés, la collaboration employeur- travailleurs est un incontournable. Cette synergie a transformé une simple idée en un prix décerné par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Cet honneur bien mérité récompense l'engagement et l'ingéniosité de ces organisations d'ici

à rendre leur milieu de travail toujours plus sain et sécuritaire. Les candidatures soumises ont

été évaluées pour le regroupement Montréal–Rive-Nord, qui comprend les régions de

Lanaudière, des Laurentides et de Laval.

Si elle n'a pas remporté les honneurs, l'entreprise TC1+ de Laval a été mise en nomination parmi les finalistes pour son projet de cool box pour chantier de construction.

Les travailleurs de TCI+ œuvrant sur les chantiers de construction sont exposés à des pointes de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses, pouvant nuire à leur santé et à leur sécurité. Afin de répondre à cet enjeu, l’entreprise a mis en place une cool box, qui consiste en un conteneur climatisé offrant un espace de repos rafraîchissant. Équipée d’un système de climatisation, d’une fontaine d’eau fraîche, d’un congélateur et d’un espace de repos confortable, cette solution permet aux travailleurs de se rafraîchir et de maintenir une hydratation adéquate. Cette initiative contribue à réduire les risques liés aux coups de chaleur et à la déshydratation, tout en améliorant les conditions de travail, la sécurité et la productivité des travailleurs.

Des gagnants partout au Québec

Organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec, ce concours met

en lumière le génie créatif des employeurs et des travailleurs qui agissent de concert pour

prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Leurs réalisations

contribuent à la réduction du nombre d’accidents et à l’amélioration du mieux-être du

personnel. Surveillez le début des inscriptions cet automne!

Pour en savoir plus : www.grandsprixcnesst.com