Hausse de 128 % des mises en chantier résidentielles à Laval en 2025

La Ville de Laval se distingue par la solidité de ses indicateurs et par la vigueur de son activité immobilière. Le rapport annuel 2025 de Laval économique, le service de développement économique de la Ville, révèle que le nombre d’unités résidentielles mises en chantier a bondi de 128 %, pour atteindre 4613 unités.

La vitalité économique du territoire et le regain de confiance des investisseuses et des promoteurs immobiliers sont donc bien réels, malgré un contexte économique encore marqué par l’incertitude.

De plus, le produit intérieur brut lavallois est estimé à 24 G$, ce qui confirme le dynamisme et la diversification de l’économie locale. Le Rapport sur l’économie de Laval dresse également le bilan des actions mises en œuvre afin de soutenir les entreprises, stimuler l’investissement et renforcer la résilience économique du territoire.

« Un produit intérieur brut près de 24 milliards de dollars, des investissements dépassant les 2 milliards de dollars par année, des mises en chantier de logements records et un marché de l’emploi en pleine vigueur font de Laval un levier économique majeur. Nous poursuivons notre travail afin de faire de Laval une ville prospère pour tous et toutes, innovante et tournée vers l’avenir », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Des investissements soutenus

Les investissements publics et privés à Laval ont atteint plus de 2,2 G$ en 2025. C’est la cinquième année consécutive que la barre des 2 G$ est dépassée. Cette stabilité notable confirme la capacité de Laval à attirer des investissements majeurs et pérennes tant dans les secteurs immobilier, industriel que commercial.

La valeur totale des permis de construction (non résidentiels et résidentiels) est estimée à plus de 1 G$. La Ville a accompagné 28 projets immobiliers contribuant directement à l’offre résidentielle, représentant des investissements totalisant près de 660 M$.

« Le développement économique repose sur une vision claire et une capacité à mobiliser les bons leviers au bon moment. En 2025, Laval économique a accompagné plus de 1 780 entreprises lavalloises. Au total, 3,3 millions de dollars en aides financières ont été accordés, ce qui a généré 30,3 millions de dollars en investissements sur le territoire. Chaque dollar investi par la Ville a ainsi permis de générer près de 10 dollars en retombées économiques supplémentaires. Ces résultats démontrent la capacité des entreprises lavalloises et de nos partenaires à s’adapter, innover et collaborer », ajoute Lidia Divry, directrice de Laval économique.

Finalement, soulignons que l’année 2025 a été marquée par le lancement de l’opération Prospérité Laval, un investissement de 4,5 M$ sur 3 ans visant à soutenir les exportations des entreprises lavalloises et à assurer une croissance économique durable pour la région. À ce jour, plus de 45 entreprises lavalloises ont été accompagnées dans l’évaluation et le développement de nouveaux marchés d’exportation.

À propos de Laval économique

Porte d’entrée des entreprises sur le territoire lavallois, Laval économique est un groupe d’experts et d’expertes en solutions d’affaires pour les entreprises lavalloises qui souhaitent accélérer leur développement de façon innovante, responsable et durable et pour celles qui désirent s’implanter à Laval