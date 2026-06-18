Laval : déménagement du point de service de la SAAQ tenu par CAA-Québec

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et CAA-Québec avisent la clientèle de Laval et des environs du déménagement du point de service situé au 660, boulevard Le Corbusier à Laval.

À compter du 24 août 2026, les services seront offerts dans une nouvelle succursale, située au 2830, boulevard Saint-Martin Est à Laval (quartier Duvernay). La clientèle y sera accueillie avec ou sans rendez-vous.

L’emménagement dans ce nouvel environnement, plus spacieux et mieux aménagé, vise une optimisation de l’expérience de la clientèle grâce à des services plus efficaces et plus accessibles. Parmi les principaux avantages du nouvel emplacement :

- un accès facilité en transport en commun;

- une offre de stationnement bonifiée;

- des heures d’ouverture prolongées, soit jusqu’à 20 h le jeudi et jusqu’à 18 h tous les autres soirs.

Rappelons que, pour diminuer l’attente et permettre à ses clients de gagner du temps, la SAAQ leur recommande fortement de prendre rendez-vous avant de se rendre dans un point de service ainsi que de s’assurer d’avoir en main l’ensemble des documents requis pour la réalisation de la transaction souhaitée.

De plus, la SAAQ invite sa clientèle à privilégier l’utilisation de SAAQclic, une plateforme en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant d’effectuer rapidement et en toute autonomie une vaste gamme de transactions.

Pour toute question, la clientèle peut également joindre le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou via la messagerie privée d’Instagram.