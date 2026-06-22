Selon Statistique Canada
L'inflation a atteint 3,2 % en mai au pays
L'inflation a augmenté de 3,2 % d'une année à l'autre en mai au pays, selon Statistique Canada, en hausse par rapport à la progression de 2,8 % observée en avril.
L'agence fédérale attribue cette hausse sur un an aux prix élevés de l'essence. L'inflation n'avait pas dépassé 3,0 % depuis la fin 2023 à l'échelle nationale.
Au Québec, l'inflation s'est établie à 3,6 % en mai, en hausse par rapport à 3,0 % en avril.
Les prix de l'essence ont augmenté pour un troisième mois consécutif en mai en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les progrès vers un accord de paix ont cependant permis une baisse des prix à la pompe ces dernières semaines.
Pour leur part, les prix du transport aérien se sont accrus de 7,4 %, alors que les compagnies aériennes devaient composer avec une augmentation de leurs coûts opérationnels, particulièrement ceux liés au kérosène.
Les prix des aliments achetés en magasin ont progressé de 4,3 %, notamment en raison d'une augmentation des prix des fruits et des légumes frais.
Les prix des tomates ont connu un bond vertigineux de 45,2 %, ce que Statistique Canada attribue à des conditions de culture difficiles et aux droits de douane américains qui ont freiné la production au Mexique.
À 3,2 %, l'inflation a été plus élevée en mai que ce à quoi s'attendaient les économistes. Ces derniers anticipaient une hausse de 3,0 % d'une année à l'autre.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les distilleries seront les plus touchées par l'interdiction sur l'alcool canadien
Les distilleries et les producteurs de spiritueux risquent d’être les plus durement touchés parmi les producteurs d’alcool canadiens, les États-Unis ayant proposé une interdiction générale des alcools canadiens à compter de la fin de ce mois. Craig Johnston, économiste en chef chez Financement agricole Canada, a indiqué que les ...LIRE LA SUITE
Revoir le Code du bâtiment pour contrer les effets de la chaleur sur les travailleurs
Baisse de motivation, déshydratation, fatigue: les travailleurs québécois subissent les effets de la chaleur, montre un nouveau sondage. La Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur demande aux décideurs d'adopter une stratégie de refroidissement responsable. Dans cette stratégie, il serait notamment question d'adapter le Code du ...LIRE LA SUITE
Droits de douane: un certain temps avant de voir les hausses de prix
Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont désormais en vigueur, mais, selon des experts du commerce de détail, il faudra un certain temps avant que les consommateurs canadiens ne constatent une hausse des prix sur les tablettes des magasins. Matt Poirier, du Conseil canadien du commerce de détail, ...LIRE LA SUITE