Ottawa présentera les détails de sa réponse tarifaire mardi

Le gouvernement fédéral doit dévoiler en détail les droits de douane de rétorsion qui seront imposés par le Canada à l'encontre des États-Unis, mardi.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, la ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, et le ministre de l’Intelligence artificielle, Evan Solomon, devraient aussi présenter les mesures de soutien destinées aux travailleurs touchés par ces droits de douane.

Samedi, le premier ministre Mark Carney a fait savoir que les droits de douane de rétorsion entreront en vigueur le 8 septembre.

La veille, M. Carney avait suspendu les négociations commerciales avec les États-Unis, accusant ces derniers d'avoir introduit de nouvelles demandes à la dernière minute.

Le premier ministre a notamment soutenu que Washington tentait d'imposer des exigences qui auraient limité la capacité du Canada à conclure des accords commerciaux avec d’autres pays et à protéger sa culture.

Les États-Unis ont instauré samedi une nouvelle série de droits de douane de 50 % sur des exportations canadiennes, visant des produits d’une valeur de 28 milliards $.

Lundi, M. Carney a mentionné qu'Ottawa reviendra à la table des négociations dès que Washington changera d’attitude et cessera de traiter le Canada comme «une filiale des États-Unis».

La Presse Canadienne