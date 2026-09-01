Carney rencontre des chefs d'entreprise pour discuter du commerce avec les États-Unis

Le premier ministre Mark Carney a rencontré plusieurs chefs d'entreprise issus de différents secteurs afin de discuter des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis.

Selon un communiqué du cabinet du premier ministre, la réunion a porté sur les derniers développements dans ce dossier et sur les priorités du gouvernement visant à stimuler la croissance économique et l’investissement au Canada.

Le communiqué précise que les participants ont également été invités à faire part de leurs points de vue sur leurs secteurs d'activité respectifs.

Vingt-trois entreprises ont été identifiées parmi les participantes, notamment RBC, Enbridge, Bell Canada et Bombardier.

Le CN, Suncor et Nutrien figuraient également parmi les participants.

Cette réunion intervient alors que M. Carney a également annoncé lundi un remaniement de l'agence Investir au Canada. Il a nommé Dominic Barton comme président du conseil d’Investir au Canada, et Gurinder Grewal comme président-directeur général (PDG) de l'agence fédérale en remplacement de Laurel Broten, ancienne ministre du gouvernement de l’Ontario.

La Presse Canadienne