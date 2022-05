Soumissions Déménageurs

– La solution pour économiser sur son déménagement à Laval

La saison du déménagement rime toujours l’importante décision de choisir entre demander l’aide de ses amis pour déménager, ou engager une équipe de professionnels pour transporter ses biens.

Quand on est dans le début de la vingtaine et qu’on habite en appartement à Laval, c’est plus facile de demander l’aide de quelques gaillards en échange de pizza. Cependant, vient un certain moment dans la vie où les services de déménageurs professionnels sont plus que nécessaires.

Cela ne veut cependant pas dire que cela devrait vous coûter le gros prix à tout coup. Il existe des façons d’économiser sur son déménagement à Laval. Certaines entreprises se font même une mission d’aider monsieur et madame tout le monde à sauver gros en comparant les prix de plusieurs déménageurs, et ce, gratuitement et sans effort !

Déménagement à Laval – Tenter le coup en solo ou confier le tout à des professionnels ?

La première question que vous allez à coup sûr vous posez lorsque vous songerez à déménager est la suivante : est-ce que ça vaut le coup de déménager en solo en louant un camion, en achetant des boites et en transportant vos biens vous-même ?

Il s’agit évidemment d’une réflexion personnelle, mais la majorité des clients constatent que l’effort exigé par un tel projet est souvent trop élevé pour l’économie potentielle réalisée.

Engager des déménageurs ne coûte pas toujours aussi cher qu’on peut le penser, surtout si on ne déménage pas le 1er juillet.

En règle générale, si vous voulez que vos biens soient transportés du point A au point B rapidement, sans stress, sans effort physique et à un prix raisonnable, engager des déménageurs est la solution.

Est-ce que ça vaut la peine de magasiner sa compagnie de déménagement à Laval ?

Que ce soit pour un appartement, un condo ou une maison, les prix de déménagement varient énormément d’une compagnie à l’autre.

Si vous choisissez le premier déménageur que vous trouvez, il se peut que vous profitiez d’un super prix, comme il se peut que votre prix soit beaucoup trop cher. Vous n’avez aucun moyen de le savoir !

Une compagnie de déménagement peut charger 135$/heure pour 2 hommes à une date donnée, et une autre 165$/heure.

Il est donc primordial de magasiner et de comparer les prix et soumissions d’au moins 3 déménageurs avant de faire un choix.

Dans le cas contraire, cela revient à payer pour un service sans savoir on obtient le meilleur rapport qualité-prix.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix d’un déménagement ?

Quand vous payez pour un service de déménagement, vous payez généralement un taux horaire selon la durée estimée de celui-ci. Cela étant dit, une foule de facteurs sont pris en compte par le déménageur lorsqu’il calcule le prix total et son tarif horaire.

Voici quelques-uns des facteurs ayant le plus d’impact sur votre prix :

La ville où vous habitez

La date (très important)

La distance entre les deux résidences

Le temps requis

Le nombre d’hommes

La quantité de boites et meubles à transporter

La compagnie avec qui vous faites affaire

Et plus encore !

Si vous déménagez le 1er juillet, sachez que les prix sont extrêmement plus élevés à cette date précise à Laval. Au final, le prix que vous paierez sera influencé par une multitude d’éléments.

Comment économiser sur son déménagement à Laval ?

Si vous choisissez de confier votre déménagement à une compagnie professionnelle, cela ne devrait pas vouloir dire que vous devez dépenser sans compter. Il y a des moyens simples d’économiser.

Par exemple, si vous avez du temps, vous pouvez emballer certains de vos biens, faire des boites, protéger certains de vos meubles, etc. Vous sauverez du temps lorsque vos déménageurs seront sur place, et vous économiserez à coup sûr.

Cependant, ce n’est pas la façon qui vous permettra d’économiser le plus. Dans 90% des cas, la meilleure stratégie pour économiser sur son déménagement est de magasiner et comparer les prix via une plateforme spécialisée, comme Soumissions Déménageurs.

Soumissions Déménageurs – Une plateforme gratuite pour comparer les prix de déménagement à Laval

Soumissions Déménageurs est une plateforme 100% gratuite qui vous permet de comparer les prix de service de déménagement en ligne !

Il s’agit du réseau #1 de déménagement au Québec, qui regroupe un nombre impressionnant de déménageurs partenaires. Avec un simple formulaire, vous pouvez magasiner et comparer plusieurs soumissions !

Comparez les Prix des compagnies de déménagement à Laval en complétant une demande sur Soumissions Déménageurs.

Cette plateforme vous permet de mettre en compétition plusieurs compagnies de déménagement pour votre projet.

Puisque les déménageurs savent qu’ils sont en compétition, ils ont tendance à faire des offres plus agressives et à meilleur prix.

Le réseau de Soumissions Déménageurs en quelques chiffres

Trouver le bon déménageur à Laval n’a pas besoin d’être compliqué. Soumissions Déménageurs simplifie le processus au maximum et permet de comparer les prix rapidement et sans pression.

Voici quelques faits intéressants au sujet de Soumissions Déménageurs :

+150 déménageurs partenaires à Laval et partout au Québec

+200 000 soumissions reçues depuis 2015

5 soumissions et prix envoyés

2 minutes pour remplir le formulaire

100% gratuit et sans engagement

Trouvez le meilleur prix pour votre déménagement à Laval

Si vous souhaitez économiser sur votre prochain déménagement à Laval, ne vous brisez pas le dos en tentant de déménagement vos électroménagers et vos meubles avec votre beau-frère.

Confiez plutôt le tout à des déménageurs professionnels et économisez en obtenant le meilleur prix en magasinant sur Soumissions Déménageurs.

Vous pouvez potentiellement économiser plusieurs centaines de dollars sur votre déménagement en comparant 5 soumissions de déménageurs de confiance à Laval.

Pourquoi se casser la tête quand on peut économiser aussi facilement ?