Comédien québécois
Le chandail d'impro de Pier-Luc Funk retiré par le Collège Montmorency
Le 11 avril dernier, le Collège Montmorency a tenu le match annuel des anciens joueurs de son équipe d’improvisation, le MIM (Mouvement d'improvisation de Montmorency), créé en 1983, lors duquel l’un de ses joueurs étoiles des années 2011 à 2014, a vu son chandail retiré. Il s’agit de l'artiste Pier-Luc Funk, qui a étudié en communication au cégep lavallois.
Ce dernier a, par ailleurs, annoncé en février dernier qu’il joue, cette année, sa dernière saison au sein de la Ligue nationale dʼimprovisation (LNI).
Pour ce match bien spécial, il était entouré de ses anciens coéquipiers Charles Pellerin, Ariane Demers, Delphine Coiteux et Vincent David ainsi que de leur coach Alexis Paquette. L’un des cofondateurs du MIM, Claude Legault, faisait aussi partie de l’équipe. Ce moment unique et fort en émotions a eu lieu à la salle Claude Legault en présence de ses proches et de l’équipe de tournage de la série documentaire, La dernière saison.
Victoire pour lʼéquipe de la relève !
Ce match a été remporté par l’équipe actuelle du MIM grâce au talent et à l’énergie débordante de DavidCanizalez, Livia Cellucci, Marianne Dyotte, Émile Leprohon, Antoine Monette, Béatrice Restieri et Emie Chayer. Les jeunes artistes étaient coachés par Lydia Tremblay.
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