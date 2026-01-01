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Lancement des zones musicales 2026

40 spectacles gratuits offerts cet été à Laval

durée 11h00
30 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Ça y est, les Zones musicales qui feront vibrer Laval à travers toute l’île cet été commencent enfin cette fin de semaine! Et quoi de mieux pour lancer les festivités que de célébrer avec deux lancements? Ce sera l’occasion idéale pour découvrir (ou redécouvrir) le folk cajun de Zachary Richard le samedi 4 juillet et, pour les nostalgiques, de danser au son de la pop de Mixmania le dimanche 5 juillet. Pour compléter le tout, il y aura des camions-restaurants, un bar et de l’animation sur place à la zone parc Bernard-Landry.

Pour compléter le tout, il y aura des camions-restaurants, un bar et de l’animation sur place à la zone parc Bernard-Landry.

Voici les artistes qui se produiront cette fin de semaine: 

- 1re partie : Édouard Tremblay-Grenier (zone parc Bernard-Landry) 

Samedi 4 juillet 2026, 19 h 30 à 22 h 

Édouard Tremblay-Grenier est un musicien, compositeur et acteur québécois. Mélomane depuis son plus jeune âge, il a composé sa première chanson à 13 ans. Son spectacle touche droit au cœur tant par son énergie rock brute que par ses émotions à fleur de peau. 

Spectacle d’ouverture : Zachary Richard (zone parc Bernard-Landry) 

Samedi 4 juillet 2026, 19 h 30 à 22 h 

Zachary Richard a récemment célébré ses 50 ans de carrière musicale. Afin de souligner cet événement important, Zachary vous propose un spectacle qui revisitera ses plus grands succès. Entouré de ses vieux chums musiciens avec qui il partage la route depuis des décennies, Zachary vous emmène dans son univers unique pour offrir un spectacle plein d’émotion et d’espoir. 

Spectacle d’ouverture : Mixmania (zone parc Bernard-Landry) 

Dimanche 5 juillet 2026, 19 h 30 à 21 h 

À l’aube du 25e anniversaire de Mixmania, les membres d’Aucun Regret et de Défense Urbaine remontent sur scène, ce qui nous replonge directement dans la folie de 2002. Les chansons qui ont marqué toute une génération reprennent vie à l’occasion d’un rendez-vous festif rempli de souvenirs, d’énergie pop et de quelques surprises. Un moment de pure nostalgie qui fera revivre l’un des grands phénomènes de la pop québécoise des années 2000. 

Encore une fois, ce sont plus de 350 artistes qui se produiront à travers les huit zones musicales en plein air, totalisant plus de 40 spectacles extérieurs gratuits! Il y en a pour tous les goûts des petits et grands, qu’on soit amateurs de country, jazz, pop, bluegrass, classique ou même d’innu-folk traditionnel. 

Présentées par le Groupe Banque TD, les Zones musicales proposeront jusqu’au 23 août des artistes incontournables, mentionnons notamment Marie-Élaine Thibert, Beyries, King Melrose, Le Winston Band, l’Orchestre symphonique de Laval sous la direction d’Adam Johnson, Banitsa, Sandrine Hébert, de même que Lou-Adriane Cassidy et QW4RTZ qui assureront les deux spectacles de clôture à la Place publique de la Place Bell.

Les Zones musicales s’inscrivent dans la riche programmation culturelle offerte à Laval, qui se veut diversifiée et accessible. En 2026, la ville de Laval est définitivement une destination culturelle incontournable pour les gens de tous âges et intérêts!

Pour plus de détails, on peut consulter l’ensemble de la programmation sur laval.ca/zonesmusicales

 

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