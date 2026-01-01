Christian Marc Gendron franchit le cap des 25 000 billets vendus

TRILOGIE de Christian Marc Gendron poursuit son impressionnante lancée alors que la tournée a dépassé le cap des 25 000 billets vendus dès la mi-mai et continue depuis de séduire le public partout au Québec. Pour souligner cet accomplissement, le piano man préféré des Québécois a eu droit à une surprise bien spéciale lors de son passage à Sucré Salé, diffusé hier soir, où un billet d'argent lui a été remis des mains de sa fille Kara et de sa femme Manon afin de célébrer ce moment marquant.

Notons que l'artiste sera de passage à la salle André-Mathieu le 21 novembre prochain. Cette réussite revêt une signification toute particulière pour Christian Marc Gendron puisqu’il s’agit de son quatrième spectacle consécutif à franchir le cap des 25 000 billets vendus, témoignant, une fois de plus, du lien privilégié qu’il entretient avec le public québécois depuis plus de 30 ans.

« Voir TRILOGIE atteindre si rapidement ce cap me touche énormément. Je me sens privilégié de pouvoir compter sur un public aussi fidèle qui embarque avec moi dans chacune de mes aventures. Cette plaque, c'est beaucoup plus qu'un chiffre : c’est une immense preuve d’amour que je reçois et que je ne tiendrai jamais pour acquise. Je partage cette réussite avec toute mon équipe qui travaille avec passion pour offrir un spectacle à la hauteur de cet accueil exceptionnel soir après soir. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont et seront au rendez-vous pour la suite de cette formidable tournée », indique le principal intéressé.

Après les succès phénoménaux de Piano Man Expérience, Piano Man 2 et Piano Man 3, qui ont attiré plus de 160 000 spectateurs à travers le Québec, Christian Marc Gendron poursuit sur sa lancée avec TRILOGIE qui revisite les moments marquants de ces trois tournées à succès. Entouré de ses musiciens d’exception et de sa complice de toujours Manon Séguin, l’artiste propose un spectacle rassembleur, énergique et grandiose où se mêlent musique, émotions et surprises inédites créées spécialement pour cette nouvelle aventure. Son plus récent album, PIANO BAR, est également disponible sur toutes les plateformes numériques, ainsi qu’en formats CD et vinyle. Plusieurs pièces de cet opus se retrouvent d’ailleurs au cœur du spectacle.

L’impressionnant engouement entourant TRILOGIE s’inscrit dans une constance remarquable qui témoigne de la relation durable que Christian Marc Gendron entretient avec son public et confirme la place unique qu’il occupe dans le paysage culturel québécois.