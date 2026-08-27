Retour de la Cyclovia à Laval le 4 octobre prochain

Constatant le vif succès de la première édition, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et la Ville de Laval organisent la seconde Cyclovia de Laval, qui se tiendra le 4 octobre prochain.

Lors de cette vélo-fête, les Lavallois·es sont invité·es à se réapproprier l'espace public pour célébrer la mobilité active et profiter d'une foule d'activités sur les boulevards Cartier (entre Breton et Legrand) et du Bon-Pasteur (entre Cartier et Laurier). Ces tronçons seront fermés à la circulation motorisée pour l'occasion. Place aux bicyclettes, patins à roulettes et trottinettes.

La population est conviée à cet évènement familial et gratuit, qui se déroulera de 11h à 17h. Les participant·es n’auront qu’à apporter l’équipement nécessaire pour pratiquer le mode de transport actif de leur choix. La Cyclovia aura lieu beau temps, mauvais temps. Le lieu est adapté aux poussettes et fauteuils roulants.

Au programme : initiation au cyclisme pour enfants, atelier de mécanique vélo, essai de vélos historiques, vélo-smoothie, cyclo-rallye, et plusieurs autres activités ludiques et éducatives. Il s’agit d’une opportunité unique pour les citoyen·nes de redécouvrir leur quartier sous un nouvel angle et d’aller à la rencontre de leur communauté.

« La première édition de la Cyclovia nous a montré qu’il y a un réel intérêt pour le vélo à Laval. Le vélo est bien plus qu’un loisir : c’est un moyen de transport accessible qui contribue à la transition socioécologique, à la santé publique et même à la résilience financière des ménages. Avec cette deuxième édition et une programmation bonifiée, nous voulons donner envie à encore plus de Lavallois·es d’intégrer le vélo à leurs déplacements et contribuer, petit à petit, à développer une véritable culture du vélo à Laval », a mentionné Marie-Ève Dontigny, directrice générale par intérim du CRE de Laval.

Découvrez la programmation complète sur le site internet de l'événement.