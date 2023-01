Une coalition organise une tournée panquébécoise pour parler d'éducation

Une coalition d'organismes citoyens invite la population québécoise à s'exprimer sur le système d'éducation dans le cadre d'une tournée qui s'arrêtera ce printemps dans 18 villes de la province.

Le mouvement Parlons éducation, mis sur pied par les organisations Debout pour l'école, l'École ensemble, Je protège mon école publique et le Mouvement pour une école moderne et ouverte, souhaite recueillir les impressions, les idées et les réflexions des Québécois sur leur système scolaire, aussi bien de la part des élèves que de leurs parents, des professionnels de l'éducation et d'autres citoyens.

Les participants seront notamment invités à s'exprimer sur la mission de l'école, l'équité du système d'éducation, l'inclusion sociale et culturelle des populations scolaires, le respect et la valorisation des compétences professionnelles des membres du personnel scolaire de même que la démocratisation du système scolaire québécois «dans toutes ses composantes».

Des ateliers d'expression et de préparation seront par ailleurs organisés à l'attention des jeunes qui voudront prendre part à l'une ou l'autre des séances de consultation.

«La démarche de Parlons éducation se veut rigoureuse et construite sur le dialogue, a expliqué Suzanne-G. Chartrand, porte-parole du mouvement. Elle s'appuie sur une conception progressiste prônant une éducation qui promeut l'émancipation culturelle et collective.»

La tournée se déroulera entre le 10 mars et le 3 juin. Les villes de Montréal, Longueuil, Sept-Îles, Laval, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Gaspé, Caplan, Drummondville, Saint-Jérôme, Alma, Lévis, Gatineau, Joliette, Rimouski, Trois-Rivières et Rouyn sont prévues à l'itinéraire.

Cette dépêche a été rédigée avec l'aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.

Marie-Ève Martel, La Presse Canadienne