Une 6e édition de l’événement Les institutions mangent local!

Du 23 au 29 septembre se déroulait la 6e édition de l’événement Les institutions mangent local! Cet événement invite les institutions à sensibiliser leurs usagers à l’importance de découvrir, cuisiner et savourer les produits locaux. Le département de Techniques de diététique et Gestion d'un établissement de restauration (TD-GER) a participé activement à cette initiative à travers plusieurs activités.

Les étudiants de deuxième année en Gestion d’un établissement de restauration ont élaboré un savoureux buffet pour la journée des conseillers en orientation, en utilisant des aliments locaux et cultivés au sein du Collège. Parallèlement, les étudiants de Techniques de diététique ont pris part à une cuisine collective en utilisant des denrées provenant de Laval, gracieusement offertes par Saveurs de Laval.

Un moment fort de la semaine a été le tout premier Marché momo, où étaient proposés des légumes, fines herbes et pousses récoltés sur le campus, ainsi que des muffins préparés à partir de légumes montmorenciens. Ce marché est le fruit d’une collaboration entre le département de Paysage et commercialisation en horticulture ornementale et le département de TD-GER. Notons qu’une enseignante du Département de techniques administratives a également intégré le Marché momo dans le cadre d’un travail pédagogique pour son cours de Marketing social et responsable. À cette occasion, des autocollants du logo « Cultivé ici » ont été dévoilés, identifiant les mets qui seront cuisinés avec des produits issus des serres, du potager ou du toit du collège et vendus dans les machines distributrices du département de TD-GER. L’ensemble des fonds récoltés a été destiné au service d’aide aux étudiants, pour financer le projet de paniers de fruits et légumes destinés aux étudiants-parents.

Deux conseillères en approvisionnement alimentaire durable de l’organisme Équiterre ont également visité le Collège Montmorency pour découvrir les diverses activités réalisées dans le cadre de l’événement Les institutions mangent local.