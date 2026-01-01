Des élèves de l'école Saint-François prennent la parole auprès des élus

Des élèves de 4e année de l’école Saint-François ont eu la chance de partager leur expérience en tant que jeunes piétons en présence de responsables de la Ville de Laval, notamment de M. Vasilios Karidogiannis, élu chargé des dossiers de mobilité active.

Cette marche exploratoire a été organisée dans le cadre de la formation Ça marche! Vers des déplacements à pied sécuritaires, développée par Piétons Québec. La formation a pour but d'outiller les élèves afin qu'ils puissent se déplacer à pied de manière autonome et sécuritaire.

« Les échanges entre les enfants et les élus sont inspirants et j’espère que l’administration prendra en compte les suggestions qui ont été faites par les élèves. Cette rencontre a aussi été l’occasion de démontrer aux jeunes qu’ils peuvent avoir un impact positif sur leur milieu de vie en s’exprimant » affirme Lysianne Desgagné-Etcheverry, chargée de projets chez Piétons Québec.

Dans le cadre de la formation, des activités théoriques et pratiques ont été tenues dans 4 classes de l'école Saint-François à Laval. Cette dernière activité, une marche exploratoire en compagnie de personnes œuvrant au sein de l’administration municipale, est organisée avec les élèves afin de développer leur engagement social envers leur communauté.

La formation Ça marche! Vers des déplacements à pied sécuritaires est offerte dans 7 régions du Québec. Depuis 2023, elle a permis de former plus de 90 classes de 2ᵉ cycle du primaire, rejoignant environ 2 000 élèves. Cette formation a été développée par Piétons Québec dans l’objectif de lutter contre la sédentarité chez les jeunes et d’éliminer le sentiment d’insécurité éprouvé par les parents autour des écoles.

À Laval, le déploiement de la formation dans les écoles est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Laval.