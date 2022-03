Lutte au trafic de stupéfiants sur plusieurs territoires de la Rive-Nord de Montréal

L’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord en collaboration avec les services de police de Laval, Deux-Montagnes, Saint-Jérôme, Mirabel, Blainville et Saint-Eustache, mène actuellement une opération relativement à du trafic de stupéfiants dans plusieurs territoires de la Rive-Nord de Montréal.

Ces perquisitions découlent d’une enquête amorcée en 2020 et mobilisent plus de 120 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec et des services de police municipaux concernés.

L’opération a pour but la recherche d’éléments de preuve dans le domicile d’individus suspectés de trafic de stupéfiants. Les items qui seront saisis aujourd’hui pourraient aider à démontrer l’implication d’une ou de plusieurs personnes dans des activités de trafic de stupéfiants dans différents secteurs. L’enquête liée à ces perquisitions se poursuit.

Rappelons que les ERM sont des partenaires entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Pour sa part, la stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec.

CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).