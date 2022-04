Tentative d’enlèvement à Laval

L’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord en collaboration avec les services de police de Laval, Deux-Montagnes, Saint-Jérôme, Mirabel, Blainville et Saint-Eustache, mène actuellement une opération relativement à du trafic de stupéfiants dans plusieurs territoires de la Rive-Nord de Montréal. Ces perquisitions découlent d’une enquête amorcée en 2020 et mobilisent plus de 120 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec et des services de police municipaux concernés.