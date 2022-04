Opération visant la production et le trafic de GHB

L’Équipe de lutte et d’intervention contre les laboratoires clandestins de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mène une série de perquisitions dans quatre résidences de Montréal à la suite de la découverte de deux laboratoires clandestins de production de drogues de synthèse et de comprimés. Du matériel sophistiqué permettant une production à grande échelle a notamment été saisi. Deux suspects ont été arrêtés et interrogés et pourraient faire face à des accusations. Les résidences et les véhicules des deux suspects font aussi l’objet de perquisitions.